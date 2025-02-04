獨／飄香29年！人氣素食麻辣鍋「小心上癮」宣布3月底熄燈

想吃要把握機會！自1995開業至今的人氣蔬食麻辣火鍋「小心上癮」，因租約到期因素，將於3月31日結束營業。隨著消息出爐，粉絲也難過地表示「不會吧！吃超過25年以上！」、「我們的青春回憶」、「從小吃到大」

開業29年的「小心上癮」鄰近台北捷運南京三民站，標榜湯底是由二十餘種藥材搭配七種蔬菜高湯，經三小時慢火熬煮而成，搭配上多種無限享用的蔬食食材，是許多茹素者品嚐麻辣火鍋的好去處，在google累積超過700則評論，平均獲得4.2顆星。同時店內的麻辣湯底還有製成火鍋湯底包，於全聯、家樂福等賣場販售。

隨著藝人大S過世，影評人膝關節2月3日於臉書分享自己過去曾於「小心上癮」巧遇茹素的大S的故事。不過已經飄香29年的小心上癮，在去年年底發布公告，表示因租約到期，將於3月31日走入歷史。同時業者並提醒消費者，持有餐ˇ券者，請於3月31日前使用完畢。對於店家歇業的消息，粉絲也留言表示「我的青春回憶都在你們家耶」、「好難過！從懷孕吃到小孩都成年了」、「太可惜了」