好市多日本零食大熱銷 好多金折抵賣場消費期限到月底

228連假又要到了，想窩在家中耍廢吃零食就到美式賣場好市多（Costco）。綜合各網路上討論要去好市多購買大份量又價格實惠的零食，其中日式零食的討論度意外爆棚，包括來自熊本的堅果品牌「千成堂」、樂天的經典千層派、來自北海道的龍宮堂干貝唇等。網友們也提醒，因為好多金折抵賣場消費的期限只到本月底，在年前採購時還有好多金沒有用完，現在也正是時候。

根據網友討論，好市多日本零食討論度最高的，就是有七十年烘培技術，來自熊本的堅果品牌「千成堂」，他們家的堅果不但粒粒飽滿，還會包裹上一層香脆酥皮，由於不採用油炸的工法，還採小包裝的設計，這可是從年前就一路熱銷，而且除了原味開心果在賣場販售，還有四種熱門口味線上獨賣。

再來霸佔熱銷排行榜的，就是樂天的經典千層派，網友分析，讓人回味無窮的64層酥脆派皮，完美的包裹住濃醇香的巧克力內餡，輕輕地咬入嘴中後，酥脆和香濃開始在口中緊密的交流，網友討論時越來越熱烈，還把獨門秘技吃法貢獻出來，例如把千層派放入微波爐加熱一下美味就馬上昇華，因為多了一層熔岩口感，若是要感受冰火五重天也可以，只要讓千層派進冰箱待上一會兒，會讓人一口接一口，如果冷凍一下的話，口感還會再加分，搞不好劇還沒演完，千層派就會先被自己吃完了。

榜單上還有一個味道網友們非常熟悉，那就是來自北海道的龍宮堂干貝唇，早期這項美味零食，可是國人旅日時必買的伴手禮，現在好市多直接原裝運來台灣，因為產品都是嚴選來自北海道的大尺寸干貝唇，經慢火烹煮入味，再以細緻火候烤製，完美展現鮮甜與濃郁的干貝香，所以很多好市多會員逛賣場時，一看到這款來自日本百年品牌的美味，都會忍不住拿起一包放到購物車裡。