全家草莓季開跑 草莓白巧可可再掀打卡潮

全家（5903）草莓季於2月5日開跑，集結實體店舖、FamiPort型錄預購線上線下渠道，祭出超過100款草莓風味新品，預期將帶動甜點、零食、飲料等銷售表現。

全家草莓祭囊括Let’s Café、FamiCollection、minimore甜點、極鬆餅、日本全家Famimaru零食、啤酒等多元品類，以「強強聯手」的品牌聯名策略，攜手千層酥名店「午冬5.TUNG」、本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」、日本半熟起司塔人氣品牌「PABLO」與精釀啤酒品牌「臺虎精釀」等知名品牌，聯名開發多項粉色系商品。

此外，情人節將至，全家FamiPort型錄預購推出日本進口頂級草莓花束與提籃，以飽滿香甜的新鮮草莓果實搭配精緻包裝，更是浪漫告白的霸氣首選，還可便利宅配送到家，讓戀愛氛圍瞬間升溫；此外，FamiPort型錄預購有超過百款草莓粉色系甜點，3月16日前指定商品任選2件享95折優惠。

又到社群打卡、洗版分享的夢幻草莓季。全家便利商店再度出招，由Let’s Café、minimore甜點兩大超人氣品牌領軍，集結極鬆餅、烘焙麵包再推粉色系人氣鮮食新品，讓草莓控大飽口福。Let’s Café首度攜手南投在地世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」，嚴選南投香草莢、酸甜草莓果乾等頂級食材，由世界金牌巧克力師傅精心調製絲滑香濃的「Let’s Café草莓白巧可可」，香甜多層次滋味，售價65元（中杯熱飲／大杯冰飲），2月5日-3月4日享會員嚐鮮價59元；3月31日前購買再加碼送妮娜巧克力官網50元優惠券。

同時，minimore甜點更與台北最強法式千層酥甜點店「午冬5.TUNG」重磅聯名，推出全新口袋千層酥「草莓乳酪千層夾心」，酥脆千層派皮伴隨濃郁草莓乳酪內餡，口感香濃滑順，甜點控不可錯過；「草莓雙餡起司塔」以黑色塔皮搭配濃郁雙餡，打造多層次視覺與味覺饗宴。「粉漾草莓鬆餅」搭配莓果奶霜與草莓白巧克力醬內餡，入口感受酸甜香氣；「美莓天使蛋糕」以浪漫粉色系天使蛋糕搭配特製草莓果醬，甜而不膩好滋味；「蜜藏草莓乳酪球」麵糰拌入草莓果醬烘焙，內餡包覆香甜乳酪餡及完整蜜漬草莓果乾，嚐得到滿滿莓果香氣；「嬌滴滴雙莓可頌卷」呈現迷人粉紅色澤，內餡以草莓果乾、蔓越莓乾及濃郁草莓巧克力醬，春日粉漾滋味甜蜜爆擊。