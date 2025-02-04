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全家「草莓季」推百款粉色浪漫新品 名店聯名草莓白巧可可、草莓乳酪千層夾心必嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Let's Café攜手「Cona's妮娜巧克力」推出「草莓白巧可可」，冬日甜蜜暖心完美之選。圖／全家便利商店提供
Let's Café攜手「Cona's妮娜巧克力」推出「草莓白巧可可」，冬日甜蜜暖心完美之選。圖／全家便利商店提供

全年最夢幻的草莓季又來了！全家便利商店草莓季將於2月5日起為消費者送上滿滿粉色浪漫，集結實體店舖、FamiPort型錄預購線上線下渠道，精選超過100款草莓風味新品，囊括Let’s Café、FamiCollection、minimore甜點、極鬆餅、日本全家Famimaru零食等多元品類，更攜手千層酥名店「午冬5.TUNG」、本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」、日本半熟起司塔人氣品牌「PABLO」等知名品牌，聯名開發多項粉色系商品。

2月14日西洋情人節將至，全家FamiPort型錄預購更推出日本進口頂級草莓花束與提籃，以飽滿香甜的新鮮草莓果實搭配精緻包裝，更是浪漫告白的霸氣首選，還可便利宅配送到家，遠距離戀愛也能為另一半送上滿滿誠意；此外，FamiPort型錄預購更有超過百款草莓粉色系甜點，3月16日前指定商品任選2件享9.5折優惠。

冷冷的天氣就是要喝杯熱熱甜甜的飲品最療癒，Let’s Café首度攜手南投在地品牌「Cona's妮娜巧克力」，嚴選南投香草莢、酸甜草莓果乾等頂級食材，由世界金牌巧克力師傅精心調製絲滑香濃的「Let’s Café草莓白巧可可」，香甜多層次滋味，售價65元，2月5日至3月4日享會員嚐鮮價59元；3月31日前購買再加碼送妮娜巧克力官網50元優惠券。

另一款推薦必吃的甜點，則是minimore與台北最強法式千層酥甜點店「午冬5.TUNG」重磅聯名，推出全新口袋千層酥「草莓乳酪千層夾心」，酥脆千層派皮伴隨濃郁草莓乳酪內餡，口感香濃滑順，甜點控不可錯過。

全家實體店舖更有近百款草莓風味新品，涵蓋飲品，以及多款獨家餅乾、零食，打造粉色夢幻饗宴。主打初戀系飲品，首推FamiCollection草莓甘露，如戀愛的酸甜滋味，採用HPP冷高壓保鮮技術，保留鮮果自然風味；另有PABLO蘋果草莓紅茶、草莓乳酸飲，及日東紅茶皇家草莓奶茶3款新品，酸甜風味伴隨草莓香氣，感受滿滿酸甜幸福感。2月5日起至3月4日，購買指定商品任選第2件6折。

全家FamiPort型錄預購開賣草莓花束專賣店Le Berry「白色戀愛草莓花束」，全束以24～30顆新鮮草莓澎湃組成，搭配滿天星點綴，不僅視覺效果滿分。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort型錄預購開賣草莓花束專賣店Le Berry「白色戀愛草莓花束」，全束以24～30顆新鮮草莓澎湃組成，搭配滿天星點綴，不僅視覺效果滿分。圖／全家便利商店提供
全家草莓季主打初戀系飲品，首推FamiCollection草莓甘露，另有PABLO蘋果草莓紅茶、草莓乳酸飲、日東紅茶皇家草莓奶茶等多款新品，感受滿滿酸甜幸福感。圖／全家便利商店提供
全家草莓季主打初戀系飲品，首推FamiCollection草莓甘露，另有PABLO蘋果草莓紅茶、草莓乳酸飲、日東紅茶皇家草莓奶茶等多款新品，感受滿滿酸甜幸福感。圖／全家便利商店提供
全家草莓季獨家開賣多款夢幻粉色系零食、餅乾。圖／全家便利商店提供
全家草莓季獨家開賣多款夢幻粉色系零食、餅乾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季再出招，由minimore甜點品牌領軍，集結極鬆餅、烘焙麵包再推粉色系人氣鮮食新品，讓草莓控大飽口福。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季再出招，由minimore甜點品牌領軍，集結極鬆餅、烘焙麵包再推粉色系人氣鮮食新品，讓草莓控大飽口福。圖／全家便利商店提供

便利商店 全家 巧克力 甜點 草莓

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