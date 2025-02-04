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三星Galaxy S25旗艦系列預購今午開跑 蝦皮購物9大優惠最高回饋30,800元
領完開工紅包，剛剛好趕上換新機的最佳時機！三星Galaxy S25旗艦系列2月4日中午12點起正式開放預購，建議售價27,900元起，除了官方商城、電信業者之外，電商通路也推出首波預購加碼優惠，吸引民眾及早下單。
活動當天於「全電商」下單預購Galaxy S25旗艦系列機款，最高可享9.5折優惠。除了購機折扣，早鳥預購再享加碼好禮，2月9日前完成預購，加碼再送三星配件購物金與Wallet悠遊卡加值金，預購禮價值最高達4,500元，數量有限、送完為止。
蝦皮購物也祭出9大預購優惠，包含「全站指定銀行加碼最高回饋2,600蝦幣」、「領券三星AI機型最高回饋3,300蝦幣」、「蝦皮獨家線上+線下舊機回收，最高拿18,300元回收金」等3大優惠外，購機再享蝦皮獨家原廠2年保固；還有全館消費滿萬送1,000元全站優惠券、官網登錄最高送4,000元配件購物金及500元Samsung Wallet 悠遊卡加值金等超狂優惠，還有蝦皮購物品牌會員限定，下單送點數，累積換贈品及超值優惠，以及2月限定購買指定機型後留下五星評論、留言及照片，送100元全站優惠券等好康，最高回饋上看30,800元。
燦坤打造「給你星動AI大禮包」專享方案，2月9日前預購Galaxy S25系列就送三星25W快充旅充頭、Anker 22.5W快充行動電源、保護貼＋防摔殼。Surpass會員再享好禮3選1加碼送，可選擇9%燦坤K幣或Just Care 1年期＋2%燦坤K幣，或三星原廠耳機。使用中國信託信用卡購機單筆滿額分期，直接再折2,000元，舊機換新再享加碼10%折抵，最高可直接折26,900元，連同官方預購優惠，最高回饋超過4萬元。
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