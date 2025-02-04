竹子幻化摩登珠寶！Chaumet全新膠囊華麗中流露詩意

法國高級珠寶品牌Chaumet以自然主義的設計聞名，豐富的大自然動物與植物啟發品牌創作的重要靈感。2025年初，Chaumet推出全新Bamboo高級珠寶膠囊系列，全系列共一條項鍊、一件冠冕、三款設計迥異的胸針、三款戒指、以及兩種不同風格的耳環，以珠寶刻畫竹子最純粹的美，向亞洲致敬。

品牌代表性的冠冕由象徵竹子的幾何直線和竹葉圖案交織而成；此膠囊系列的集大成之作則是現代風格的「V」字項鍊，頸線綴滿金雕及鑲嵌鑽石和沙弗萊石的葉片，一顆13.19克拉的澳洲黑色蛋白石閃耀其中，與蘋果綠色的沙弗萊石相映成趣。精湛的鉸接技藝賦予作品令人驚豔的柔軟度，如同滾珠鑲與無邊鑲嵌，展現品牌傳承逾240年的深厚工藝底蘊。