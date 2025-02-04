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竹子幻化摩登珠寶！Chaumet全新膠囊華麗中流露詩意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bamboo冠冕，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo冠冕，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

法國高級珠寶品牌Chaumet以自然主義的設計聞名，豐富的大自然動物與植物啟發品牌創作的重要靈感。2025年初，Chaumet推出全新Bamboo高級珠寶膠囊系列，全系列共一條項鍊、一件冠冕、三款設計迥異的胸針、三款戒指、以及兩種不同風格的耳環，以珠寶刻畫竹子最純粹的美，向亞洲致敬。

品牌代表性的冠冕由象徵竹子的幾何直線和竹葉圖案交織而成；此膠囊系列的集大成之作則是現代風格的「V」字項鍊，頸線綴滿金雕及鑲嵌鑽石和沙弗萊石的葉片，一顆13.19克拉的澳洲黑色蛋白石閃耀其中，與蘋果綠色的沙弗萊石相映成趣。精湛的鉸接技藝賦予作品令人驚豔的柔軟度，如同滾珠鑲與無邊鑲嵌，展現品牌傳承逾240年的深厚工藝底蘊。

亮藍色與蘋果綠的鮮明對比配色，以及竹節和竹葉的元素貫穿此系列所有設計。三款胸針中，有一款可以作為髮飾配戴，有一組成對的胸針採用相互對稱的設計，還有一款則綴上柔軟靈動的鑽石鍊帶。三枚戒指中的設計也都截然不同，一枚鑲嵌一顆7.24克拉的枕形切割沙弗萊石，另一枚則是採用「toi et moi」雙主石的經典設計，以蛋白石火彩映耀石榴石的飽滿詮釋出新意；最後一枚戒指則延伸竹子的修長線條，彰顯中央5.08克拉的圓形蛋面黑色蛋白石。

Bamboo冠冕，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo冠冕，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌5.08克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、沙弗萊石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌5.08克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、沙弗萊石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo項鍊，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌13.19克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、2.91克拉橢圓形沙弗萊石、沙弗萊石和鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo項鍊，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌13.19克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、2.91克拉橢圓形沙弗萊石、沙弗萊石和鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo耳環，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌枕形切割沙弗萊石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo耳環，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌枕形切割沙弗萊石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌4.10克拉橢圓形沙弗萊石、1.94克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌4.10克拉橢圓形沙弗萊石、1.94克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo項鍊，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌13.19克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、2.91克拉橢圓形沙弗萊石、沙弗萊石和鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo項鍊，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌13.19克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、2.91克拉橢圓形沙弗萊石、沙弗萊石和鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo耳環，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo耳環，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo胸針當作髮飾配戴，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌5.42克拉枕形切割沙弗萊石、２顆各約重3.10和3.07克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌4.10克拉橢圓形沙弗萊石、1.94克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo胸針當作髮飾配戴，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌5.42克拉枕形切割沙弗萊石、２顆各約重3.10和3.07克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。Bamboo戒指，18K白金、黃金及鉑金鑲嵌4.10克拉橢圓形沙弗萊石、1.94克拉橢圓形蛋面黑色蛋白石、鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet推出全新Bamboo高級珠寶膠囊系列。圖／Chaumet提供
Chaumet推出全新Bamboo高級珠寶膠囊系列。圖／Chaumet提供
Bamboo胸針，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
Bamboo胸針，18K白金及黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

品牌 戒指

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