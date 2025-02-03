漲了20元！壽司郎2款人氣品項調漲 一貫壽司100元
漲聲又響起！連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期針對旗下的人氣商品「黑鮪魚大腹」、「極上鰻魚」兩款品項調整價格，漲幅達到20元。另外壽司郎在2月3日也於官方粉絲團發布「你說藍色是你最愛的顏色」，並且搭配藍色條紋的背景底圖，也讓許多粉絲猜測將攜手「咖波」推出聯名活動。
壽司郎公告中指出，因原物料、國際運輸等各項費用持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，為維護餐點品質與顧客體驗，自1月24日起將陸續調漲部分餐點價格。其中「黑鮪魚大腹」原價80元，調漲為100元；「極上鰻魚」原價60元，調漲為80元，調漲均為20元。壽司郎也表示，不排除還會有其他品項陸續調整價格。
除了調整價格之外，壽司郎近日也於官方粉絲團公佈即將登場的聯名活動，以水藍搭配青藍的雙色底圖，搭配「你說藍色是你最愛的顏色」的內容。隨著消息出爐，許多眼尖的網友立刻猜出為「咖波」主題。實際的聯名內容，仍待官方正式公佈。
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