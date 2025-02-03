Mister Donut買6送2！鬍子爺爺「繽紛野莓泡芙」新登場
連鎖泡芙「beard papa’s」在2月推出限定口味「繽紛野莓泡芙」，將內含草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗的綜合莓果內餡，搭配經典卡士達，製成口感豐富的「繽紛野莓卡士達內餡」，可以搭配日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙、法式田圈、白巧莓果耶克等不同外皮，每顆80元起。其中二月限定派皮「白巧莓果耶克」，將日式泡芙裹上香濃特製白巧克力醬後，撒上乾燥草莓碎粒，兼具酸甜果香與巧克力香氣，每顆75元起，限定門市販售。
此外，2～3月並再次推出季節限定口味「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶拌入經典卡士達與鮮奶油，增添綠茶茶韻與玄米烘焙後的香氣，採限定門市販售，每顆80元起。即日起至2月16日期間，並限時推出「繽紛野莓禮盒」、「玄米茶歐蕾禮盒」，原價450元，優惠價385元。
beard papa’s也預告，全台首家路面店「雙連概念店」即將於2月6日正式開幕，除每月限定口味泡芙，還有「概念店限定」口味泡芙，PAPA週邊商品、DAY TO LIFE常溫甜點。開幕期間將舉辦慶祝活動，完成指定消費任務就有機會獲得「全新限量好禮」。
隨著情人節即將到來，「Mister Donut」自2月4日起，推出兩款「愛心造型」放閃甜甜圈。「心動美莓」以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，內餡為天使鮮奶油，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴。「可愛美莓」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，沾附滿滿可可沾醬，內餡為可可鮮奶油內餡，並以莓果風味跳跳糖及可可線條做點綴，每款均為60元。
此外，還有將經典小波堤變身而成的「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」，每支39元。2月4日至2月9日期間，還可享甜甜圈「買5送1」或「買6送2」優惠。
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