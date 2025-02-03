快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

Mister Donut買6送2！鬍子爺爺「繽紛野莓泡芙」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「玄米茶歐蕾泡芙」再度限時回歸。圖／beard papa's提供
「玄米茶歐蕾泡芙」再度限時回歸。圖／beard papa's提供

連鎖泡芙「beard papa’s」在2月推出限定口味「繽紛野莓泡芙」，將內含草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗的綜合莓果內餡，搭配經典卡士達，製成口感豐富的「繽紛野莓卡士達內餡」，可以搭配日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙、法式田圈、白巧莓果耶克等不同外皮，每顆80元起。其中二月限定派皮「白巧莓果耶克」，將日式泡芙裹上香濃特製白巧克力醬後，撒上乾燥草莓碎粒，兼具酸甜果香與巧克力香氣，每顆75元起，限定門市販售。

此外，2～3月並再次推出季節限定口味「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶拌入經典卡士達與鮮奶油，增添綠茶茶韻與玄米烘焙後的香氣，採限定門市販售，每顆80元起。即日起至2月16日期間，並限時推出「繽紛野莓禮盒」、「玄米茶歐蕾禮盒」，原價450元，優惠價385元。

beard papa’s也預告，全台首家路面店「雙連概念店」即將於2月6日正式開幕，除每月限定口味泡芙，還有「概念店限定」口味泡芙，PAPA週邊商品、DAY TO LIFE常溫甜點。開幕期間將舉辦慶祝活動，完成指定消費任務就有機會獲得「全新限量好禮」。

隨著情人節即將到來，「Mister Donut」自2月4日起，推出兩款「愛心造型」放閃甜甜圈。「心動美莓」以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，內餡為天使鮮奶油，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴。「可愛美莓」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，沾附滿滿可可沾醬，內餡為可可鮮奶油內餡，並以莓果風味跳跳糖及可可線條做點綴，每款均為60元。

此外，還有將經典小波堤變身而成的「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」，每支39元。2月4日至2月9日期間，還可享甜甜圈「買5送1」或「買6送2」優惠。

Mister Donut「心動美莓」，每顆60元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「心動美莓」，每顆60元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut「可愛美莓」。圖／Mister Donut提供
「beard papa's」在2月推出限定口味「繽紛野莓泡芙」。圖／beard papa's提供
「beard papa's」在2月推出限定口味「繽紛野莓泡芙」。圖／beard papa's提供

可可 草莓 鮮奶

延伸閱讀

momo開工咖啡5折起 星巴克節日精選、爆紅草莓拿鐵必囤貨

被甜點耽誤的人氣炸牛排店！絕美草莓甜點限時回歸，錯過再等一年

千層蛋塔有鹹口味了！爆紅千層蛋塔店「萬薯如意蛋塔」首開賣　還有「髒髒版蛋塔」甜點控必衝

草莓土壤病害難防 農民研發專利連接式離地植槽

相關新聞

Mister Donut買6送2！鬍子爺爺「繽紛野莓泡芙」新登場

連鎖泡芙「beard papa’s」在2月推出限定口味「繽紛野莓泡芙」，將內含草莓、蔓越莓、覆盆子、黑醋栗的綜合莓果內餡...

2025 LVMH鐘表周／Tiffany首度亮相 會動的珠寶表搶鏡

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）在2020年加入LVMH集團後，今年首度參與集團舉辦的2025 ...

全家霜淇淋2月聯名哆啦A夢 超萌造型寵物頭套199元換購

全家Fami!ce霜淇淋2月新口味出爐！攜手經典IP「哆啦A夢」，以角色最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，...

作家、講者與讀者 文化部長李遠推國際書展

文化部長李遠曾經以作家身份來國際書展發表新書，也在辦過演講，更多時候是到書展買書。他3日主持本屆書展的宣傳非常表示開心，且本屆書展還請到義大利一起合辦。他還說，義大利是非常有古文明的國家，許多人都受到

歡慶25週年「海綿寶寶期間限定店」繽紛登台 即將掀起黃色旋風

全球經典卡通人物海綿寶寶在2024年迎來25週年生日， 25位來自世界各地的頂尖潮流藝術家受邀重新詮釋心中的海綿寶寶，融入各自的藝術語言與風格，將他化身為兼具時尚視野與收藏價值的創作作品。 為響應這場黃色藝術熱潮，全台首場獨一無二的 「海綿寶寶25週年期間限定店」 將於12月21日在台北華山1914文創園區中7B盛大登場，完美呈現出卡通角色、童趣與當代時尚的完美碰撞。 快閃店精心設計數十款限定商品，從小物配件到核心單品，每一件都散發著獨特的魅力。25位全球頂尖藝術家為海綿寶寶注入全新的生命力，呈現個性化的現代潮流視覺。這不僅是購物，更是一場令人目不暇給的藝術體驗，展現了海綿寶寶與當代時尚完美契合，25位藝術家以自己的風格重新構築海綿寶寶的新世界，呈現出不同以往的海綿寶寶，或以極簡線條詮釋他的天真無邪，或以大膽色塊和視覺拼貼探索他的大膽幽默，還有藝術家注入街頭風、龐克風、抽象主義等元素，賦予海綿寶寶獨特的潮流魅力。

汪汪隊立大功救援任務出動！快閃遊樂園火熱開幕 等你來挑戰

汪汪隊立大功快閃遊樂園首站，將於2025年1月10日至3月2日間於高雄駁二藝術特區 P3-1倉庫盛大展開，勢必將成為南台灣過年期間親子出遊首選熱門活動。互動體驗式快閃遊樂園中，勇敢的狗狗將帶領孩子們一同踏上一連串的救援任務。各個關卡，都需要孩子們親手協助狗狗完成救援任務，只要成功化解危機，即可獲贈任務救援徽章。除此之外，快閃樂園現場還有一系列汪汪隊立大功最新獨家周邊商品及假日限定汪汪隊立大功見面會等驚喜活動。全台的汪汪隊員們要準備出動囉！汪汪隊立大功快閃遊樂園要讓全家人一起享受充滿趣味的冒險之旅。沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗，汪汪隊出動！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。