2025 LVMH鐘表周／Tiffany首度亮相 會動的珠寶表搶鏡

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）在2020年加入LVMH集團後，今年首度參與集團舉辦的2025 LVMH WATCH WEEK鐘表周，展出4包括Jean Schlumberger by Tiffany、Tiffany Eternity及Carat 128等系列的多款全新時計，透過腕表的設計融合品牌經典與創新的設計理念。

本次展出的亮點為兩款會動的Jean Schlumberger by Tiffany系列的腕表。全新的Twenty Four Stone腕表從經典Sixteen Stone十六石系列珠寶汲取靈感，將該系列標誌性的黃金十字繡「X」形圖案巧妙融入可旋轉的外表圈上，搭載LTM 2100自動上鍊機芯，採用每年限量生產的方式推出。Sixteen Stone系列是傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）1959年以家族紡織傳統為靈感發想出黃金「X」形織紋的創意。該腕表表盤與表殼均採用雪花鑲嵌鑽石，表背鐫刻Floral Arrows胸針為靈感的太陽放射狀圖案並鑲嵌鑽石，表冠設計則讓人想起品牌經典的The Tiffany® Setting六爪鑲嵌鑽戒。

Jean Schlumberger by Tiffany系列另一款亮點則是以經典珠寶石上鳥為靈感的全新Bird on a Rock腕表，小鳥圖案採用隱形鑲嵌工藝，靈巧地立於雪花鑲嵌鑽石表盤上，旋轉外圈上裝飾隱密鑲嵌的長梯形海水藍寶石，能夠隨配戴者的手腕動作同步旋轉。腕表沒有表冠，用於調教時間的按鈕藏在鐫刻太陽放射狀圖案的表背上。

另外則是採用獨特枕形表殼的Carat 128系列海水藍寶高級珠寶腕表，為獨一無二之作。系列表殼靈感源自品牌重達128.54克拉的枕形切割蒂芙尼傳奇黃鑽（The Tiffany Diamond）。腕表以34.52克拉的鑽石切割形狀海水藍寶石為表鏡，黃鑽經典的刻面營造出深邃的視覺效果，搭配雪花鑲嵌鑽石表盤與表殼，5排鑽石表鍊則是以經典的The Tiffany® Setting六爪鑲嵌鑽戒為靈感。