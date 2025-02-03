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全家霜淇淋2月聯名哆啦A夢 超萌造型寵物頭套199元換購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Fami!ce霜淇淋2月以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，2月5日起推出「紅豆牛奶霜淇淋」。記者黃筱晴／攝影
Fami!ce霜淇淋2月以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，2月5日起推出「紅豆牛奶霜淇淋」。記者黃筱晴／攝影

全家Fami!ce霜淇淋2月新口味出爐！攜手經典IP「哆啦A夢」，以角色最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，完美結合濃郁奶香與香甜紅豆，為消費者帶來滿滿療癒，2月5日起正式開賣！2月5日至2月7日限時3天，於全家會員APP「隨買跨店取」再加碼推出5支188元優惠；此外，搖搖茶吧亦有哆啦A夢限定杯款亮相，粉絲們別錯過。

Fami!ce「紅豆牛奶霜淇淋」選用台灣產紅豆泥入料，紅豆味濃郁，甜度恰到好處，如果是重乳口味愛好者，更要選擇綜合口味，搭配定番莊園牛奶口味，奶香更濃郁，口感層次更豐富，搭配超萌哆啦A夢限定紙套與紙杯，魅力無法抗拒。

除了紅豆牛奶霜淇淋，2款搖搖茶吧哆啦A夢限定杯款也從2月5日起推出，凡購買全家搖搖茶吧現調飲品大杯、特大杯即可獲得限定杯款。習慣使用環保杯享受杯扣又愛地球的民眾，也可以入手哆啦A夢搖搖吸管杯，同樣2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），可加699元換購。另外，還有適合貓咪以及小型犬使用的哆啦A夢寵物頭套、霜淇淋寵物頭套，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購。

根據統計，台灣寵物產業市場規模已超過600億元，瞄準日益興盛的萌寵商機，全家FamiPets積極深耕寵物商品領域，蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求。目前全台逾4,300 間全家店舖均設置寵物貨架，導入小規格之貓狗食品、肉泥與零食等近50款寵物商組，滿足毛孩爸媽就近採買的消費需求；更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食，亦販售貓砂、寵物玩具等用品，迄今已導入近200家店舖，未來將持續擴大導入。

迎接2月22日日本「貓之日」，2月5日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選享有2件7.9折、4件7.5折優惠；活動期間每周五六日，會員APP「優惠趣」加碼推熱銷寵物商品買1送1限量搶券活動；2月5日至3月18日指定寵物商品單筆滿100元即可獲得1章，集滿指定章數還可兌換20元寵物購物金、罐頭、限量霜淇淋頭套等實用、有趣的好物。

哆啦A夢搖搖吸管杯，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加699元換購。記者黃筱晴／攝影
哆啦A夢搖搖吸管杯，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加699元換購。記者黃筱晴／攝影
紅豆牛奶霜淇淋搭配經典莊園牛奶，奶香更濃郁。記者黃筱晴／攝影
紅豆牛奶霜淇淋搭配經典莊園牛奶，奶香更濃郁。記者黃筱晴／攝影
全家FamiPets蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求。圖／全家便利商店提供
全家FamiPets蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求。圖／全家便利商店提供
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。圖／全家便利商店提供
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。圖／全家便利商店提供
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。圖／全家便利商店提供
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。圖／全家便利商店提供
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。記者黃筱晴／攝影
2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件，可加199元換購哆啦A夢寵物頭套或霜淇淋頭套。記者黃筱晴／攝影
Fami!ce與哆啦A夢合作推「紅豆牛奶霜淇淋」，甜蜜滿分。記者黃筱晴／攝影
Fami!ce與哆啦A夢合作推「紅豆牛奶霜淇淋」，甜蜜滿分。記者黃筱晴／攝影
搖搖茶吧亦有哆啦A夢限定杯款亮相，增添視覺趣味。記者黃筱晴／攝影
搖搖茶吧亦有哆啦A夢限定杯款亮相，增添視覺趣味。記者黃筱晴／攝影

哆啦A夢 寵物 霜淇淋

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