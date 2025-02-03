作家、講者與讀者 文化部長李遠推國際書展

文化部長李遠曾經以作家身份來國際書展發表新書，也在辦過演講，更多時候是到書展買書。他3日主持本屆書展的宣傳非常表示開心，且本屆書展還請到義大利一起合辦。他還說，義大利是非常有古文明的國家，許多人都受到義大利文化的影響，從文藝復興到新寫實電影主義的電影，還有文學等。

盼以特色宣傳書展

「文化部預算雖然被大刪，但13到22歲若在書展使用文化幣，每2點還會送1點！」李遠說，很可惜宣傳預算被刪，他會設法以新奇方式宣傳本屆書展。義國駐台代表龍德文強調，義大利將有11位作家、許多繪本來台，也會舉辦各式體驗活動。

「唯一的遺憾是宣傳與文化幣預算被刪除！」李遠呼籲民眾能協助推廣今年的書展，而文化幣原本13至15歲者於書展期間使用文化幣2點送2點，未來因應預算刪減，改成2點送1點，但他強調，今年義大利的書展主題是「想像無邊」，希望透過想像力，讓書展以各種不同方式散播出去。

體驗義式文化生活

他強調，自己每天都會來台北書展參觀。文化部也表示，本次書展平日期間購買門票入場之民眾，購書時可獲得與門票金額同額之門票全額抵用金券。限入場當日、不限消費金額，一次性全額抵用；書展期間，未滿18歲者免費入場，18至22歲使用文化幣亦可免費進場。

義大利經貿文化推廣辦事處代表龍德文則說，義大利本次會有11個作家來台宣傳，作品包括繪本、推理小說、科學與心靈書籍，另外也會與台灣作家合作舉辦演講，還有體驗義大利文化的小活動。

本屆國際書展將於4日開幕、展至9日，共有29國、國內外504家出版社共襄盛舉，文策院還推出「漫畫極光」，推薦30本人氣漫畫參展。

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