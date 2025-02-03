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壽司郎漲價了！這兩個品項每盤漲20元 漲幅最高超過三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
壽司郎示意圖。記者魯永明／攝影
壽司郎示意圖。記者魯永明／攝影

農曆年後恐再將迎來一波物價上漲，知名連鎖餐飲壽司郎日前悄悄在官網發出公告，將進行價格調漲。第一波調漲在1月24日，主要調漲「極上鰻魚」和「黑鮪魚大腹」兩個品項，分別調漲20元，漲幅最高達33%，壽司郎並指，之後不排除還有其他品項將陸續調整價格。主要是食材成本目前占比已超過30%、甚至40%，不得不反映在售價。

壽司郎日前發出價格調整公告，指出因原物料、國際運輸等各項費用持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，為維護餐點品質與顧客體驗，自1月24日起將陸續調漲部分餐點價格。

據悉，第一波調漲產品為「極上鰻魚」，每盤由60元調漲至80元，漲幅高達33%，另「黑鮪魚大腹」每盤由80元漲至100元，漲幅達25%。

壽司郎上一波漲價是在2023年10月，當時一口氣調漲9款商品售價，當時售價皆調漲10元，不到一年半的時間再度發動漲價，此次主要針對握壽司，直接跳漲20元。

由於壽司郎公告內容指1月24日起，將「陸續」調漲餐點價格，是否會有更多品項跟進調漲頗受關注。另外，壽司郎在迴轉壽司中客單價相對高，是否引發同業跟進也引發市場關切。

對此，同屬來台發展的知名日本迴轉壽司「藏壽司」，以及國內平價迴轉壽司爭鮮對於漲價議題皆表示，目前沒有漲價計畫。

壽司郎公告自1月24日起將陸續調漲部分餐點價格。壽司郎/提供
壽司郎公告自1月24日起將陸續調漲部分餐點價格。壽司郎/提供

漲價

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