8種大比薩199元、手搖飲買1送1！8間餐飲「開工優惠」

新年連假結束，讓人打不起精神嗎？包括必勝客、肯德基、路易莎等多個品牌，紛紛推出開工優惠，提供有大比薩199元、咖啡寄杯85折、餐點買1送1等不同優惠方案，為民眾加油打氣。

【必勝客】

2月4日至2月17日期間，平日外帶大比薩享優惠價199元，包括有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿等8種口味可以選擇。另外還有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯等11款口味，可享平日外帶優惠價299元。同樣為2月4日至2月17日，必勝客也推出指定副食買1送1；個人比薩、義大利麵／飯加1元多1件；私廚比薩獨享套餐盒222元、開工圓滿套餐488元、一公尺派對盒1,688元等不同優惠。

【肯德基】

2月4日至2月17日期間，推出多款開學開工季超值限定優惠，包括百事可樂、香酥脆薯均享買1送1；原味蛋撻6入＋上校雞塊4塊，原價331元，優惠價205元。另有「咔啦雞腿堡」第2份半價等天天激省餐方案。另外2月11日至2月17日期間，「海陸派對桶」內含咔啦脆雞x6、鱈魚圈圈x2、黃金超蝦塊x2，原價662元，優惠價399元。

【老先覺／潮味決／麵匡匡】

針對會員推出美味券大禮包，「老先覺」提供5張票券，包含香滷豆腐、香滷血旺、手工蛋餃、新品嚐鮮黃金鷄湯鍋折價券20元；「潮味決」提供3張票券，涵蓋雞肉片、豬肉片、新品嚐鮮211餐盤套餐折價券；「麵匡匡」提供5張票券，包括麵量加倍、胡麻嫩豆腐、金翠腐乳泡菜、溏心蛋與冷飲任選。

【路易莎咖啡】

即日起至2月7日，推出為期5天的開工慶寄杯優惠活動，凡購買同品項同規格滿5杯，可享85折優惠，無購買組數限制，寄杯領取有效期限為半年。另外春節禮盒優惠活動，則持續至2月12日，包括「經典濾掛組」任4盒5折、任4包半磅咖啡豆75折優惠等不同方案。

【CoCo】

伴隨開工與品牌好友日，CoCo於2月5日推出「日焙珍珠奶茶」第2杯0元優惠，現省65元。凡於官方line領券即可享優惠。另外配合2月8日補班日，凡line好友領取優惠券，即可享「奶茶三兄弟(L)」第2杯10元。

【日出茶太】