汪汪隊立大功救援任務出動！快閃遊樂園火熱開幕 等你來挑戰

汪汪隊立大功快閃遊樂園首站，將於2025年1月10日至3月2日間於高雄駁二藝術特區 P3-1倉庫盛大展開，勢必將成為南台灣過年期間親子出遊首選熱門活動。互動體驗式快閃遊樂園中，勇敢的狗狗將帶領孩子們一同踏上一連串的救援任務。各個關卡，都需要孩子們親手協助狗狗完成救援任務，只要成功化解危機，即可獲贈任務救援徽章。除此之外，快閃樂園現場還有一系列汪汪隊立大功最新獨家周邊商品及假日限定汪汪隊立大功見面會等驚喜活動。全台的汪汪隊員們要準備出動囉！汪汪隊立大功快閃遊樂園要讓全家人一起享受充滿趣味的冒險之旅。沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗，汪汪隊出動！

挑戰救援任務，獲得專屬手環

在快閃遊樂園中，孩子們將化身汪汪隊成員，與勇敢的狗狗們一同挑戰多重任務關卡：阿奇-警長巡邏任務、毛毛-滅火任務、天天-飛行練習、小礫-挖沙訓練、珠珠-雪地救援等，只要完成救援任務，即可獲得活動限定狗狗矽膠扣，全套收集完畢還能組成專屬救援任務手環，讓孩子們隨時隨地都能開心回憶這段難忘的冒險任務。

完成每個關卡的任務即可獲得關卡小禮，所有關卡完成即可串成手環，讓小朋友獲得滿滿成就感。(圖：有你共創提供)

超過50款限量商品及日本獨家設計款服飾

除了精彩有趣的救援任務體驗，快閃店內更有超過50款全新汪汪隊立大功商品，包括首次開放的日本獨家設計款商品等，大小朋友們都能在這裡找到心儀的汪汪隊周邊商品，讓汪汪隊陪你一起魅力四射。快閃限定，售完為止。

來自日本的Kawaii 系列圖，本次快閃店獨家亮相，為許多家長及孩子們最愛的商品。(圖：有你共創提供)

挑戰2.3米高巨型汪汪隊總部扭蛋機，獲得超值好禮

本次店內還設有2.3米高的巨型汪汪隊總部扭蛋機，全台首次亮相，不僅是全家人拍照打卡的亮點，還讓扭蛋體驗變得更加有趣。按下總部扭蛋機的啟動按鈕，驚喜將會沿著總部軌道滾下，挑戰者們將有機會帶走超值好禮，讓孩子們親手體驗，把屬於自己的驚喜帶回家。

全台首次亮相的汪汪隊總部扭蛋機，讓小朋友及家長爭相拍照、體驗。(圖：有你共創提供)

汪汪隊見面會，限定拍照機會

汪汪隊！總部集合！本次高雄站活動期間，汪汪隊的狗狗們將與小朋友們一同見面出任務！高雄站見面會場次共5場，日期：1/12(日)、1/18(六)、1/26(日)、2/08(六)、2/22(六) 當日下午3:00，每場同步開放30組民眾上台合影，當日合影券限量發送，需購買一定金額才可獲得喔！

※合影劵領取方式：見面會活動當日，凡憑當天現場單筆消費發票滿999元(不含闖關手冊)，即有機會獲得與汪汪隊合影資格，名額有限，換完為止。

活動詳情

活動時間：2025年1月10日至3月2日

活動地點及更多詳情，請關注汪汪隊立大功官方公告。

這場集結了互動體驗、限定商品、驚喜活動的快閃遊樂園，從2025年1月10日至3月2日，無疑將是今年最受家庭歡迎的親子活動之一，寒假需要遛小孩的家長們絕對不能錯過，趕快和孩子們一起來汪汪隊立大功快閃遊樂園，開啟一場充滿歡笑和冒險的奇妙旅程！汪汪隊的隊員們，一起來展開終極救援吧！