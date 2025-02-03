快訊

損人不利己？川普關稅戰，對美國經濟衝擊預估

大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

歡慶25週年「海綿寶寶期間限定店」繽紛登台 即將掀起黃色旋風

聯合新聞網／ 有你共創
入口處設有拍照打卡點(圖：有你共創提供)
入口處設有拍照打卡點(圖：有你共創提供)

全球經典卡通人物海綿寶寶在2024年迎來25週年生日， 25位來自世界各地的頂尖潮流藝術家受邀重新詮釋心中的海綿寶寶，融入各自的藝術語言與風格，將他化身為兼具時尚視野與收藏價值的創作作品。

為響應這場黃色藝術熱潮，全台首場獨一無二的 「海綿寶寶25週年期間限定店」 將於12月21日在台北華山1914文創園區中7B盛大登場，完美呈現出卡通角色、童趣與當代時尚的完美碰撞。

快閃店精心設計數十款限定商品，從小物配件到核心單品，每一件都散發著獨特的魅力。25位全球頂尖藝術家為海綿寶寶注入全新的生命力，呈現個性化的現代潮流視覺。這不僅是購物，更是一場令人目不暇給的藝術體驗，展現了海綿寶寶與當代時尚完美契合，25位藝術家以自己的風格重新構築海綿寶寶的新世界，呈現出不同以往的海綿寶寶，或以極簡線條詮釋他的天真無邪，或以大膽色塊和視覺拼貼探索他的大膽幽默，還有藝術家注入街頭風、龐克風、抽象主義等元素，賦予海綿寶寶獨特的潮流魅力。

藝術家系列的商品，注入海綿寶寶的獨特魅力，每一件都是個性的象徵(圖：有你共創提供)
藝術家系列的商品，注入海綿寶寶的獨特魅力，每一件都是個性的象徵(圖：有你共創提供)

藝術與潮流的專屬商品搶先曝光

本次快閃店更邀請潮流品牌UNDERPEACE推出快閃店特別企劃，T恤與外套搭配多樣新奇風格的的海綿寶寶素材，並延續UNDERPEACE的街頭風範，個性化設計，視覺張力十足，盡顯俏皮活潑大膽的時尚風格，也為這場跨界合作打造出每件值得珍藏的潮流單品，成為當季不可錯過的時尚亮點。

UNDERPEACE系列服飾， 混和街頭及藝術的風範(圖：有你共創提供)
UNDERPEACE系列服飾， 混和街頭及藝術的風範(圖：有你共創提供)

極致沉浸的潮流畫廊空間

除了魅力單品，此次快閃店的空間設計也是一大亮點。展區內將這25位藝術家的作品以畫廊風格呈現，讓參觀者彷彿置身於潮流美學博物館中。牆面塗覆絢麗的霓虹色彩，與作品的視覺風格相呼應。現場也設有互動機台，讓來賓置身其中，化身為比奇堡的居民，與海綿寶寶來一場無邊界的藝術對話。這是一次全方位感官體驗，帶來如夢似幻的沉浸式體驗。

藝術家畫作展示，猶如畫廊，呈現不同的快閃店風格(圖：有你共創提供)
藝術家畫作展示，猶如畫廊，呈現不同的快閃店風格(圖：有你共創提供)

活動期間從2024年12月21日到2025年4月6日，凡現場消費滿額$2,000即可獲得活動限定滿額禮 “海綿寶寶藝術家系列-ANDREW KOLB-木漿海綿”1枚(單筆發票金額可累計)，趕緊標記日曆，來這裡探索一場融合時尚、藝術與童年回憶的夢幻派對，親身感受海綿寶寶如何在潮流浪潮中華麗變身，並以新的面貌，站在流行文化的最前端。

滿額禮，單筆消費滿$2000即贈海綿寶寶木漿海綿乙個(圖：有你共創提供)
滿額禮，單筆消費滿$2000即贈海綿寶寶木漿海綿乙個(圖：有你共創提供)

藝術家

延伸閱讀

《圓圈》藝術價值等於市場價值？導演荻上直子2/14-15來台開講

藝術家蘇予昕首檔北美個展「掘地覓天」 新春揭幕

森林裡的藝術村 「衛武營藝術村-WeR」將藝術生活化

「衝突與認同」交流展年後開幕 台義藝術家展開跨文化的對話

相關新聞

全家霜淇淋2月聯名哆啦A夢 超萌造型寵物頭套199元換購

全家Fami!ce霜淇淋2月新口味出爐！攜手經典IP「哆啦A夢」，以角色最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」，...

作家、講者與讀者 文化部長李遠推國際書展

文化部長李遠曾經以作家身份來國際書展發表新書，也在辦過演講，更多時候是到書展買書。他3日主持本屆書展的宣傳非常表示開心，且本屆書展還請到義大利一起合辦。他還說，義大利是非常有古文明的國家，許多人都受到

歡慶25週年「海綿寶寶期間限定店」繽紛登台 即將掀起黃色旋風

全球經典卡通人物海綿寶寶在2024年迎來25週年生日， 25位來自世界各地的頂尖潮流藝術家受邀重新詮釋心中的海綿寶寶，融入各自的藝術語言與風格，將他化身為兼具時尚視野與收藏價值的創作作品。 為響應這場黃色藝術熱潮，全台首場獨一無二的 「海綿寶寶25週年期間限定店」 將於12月21日在台北華山1914文創園區中7B盛大登場，完美呈現出卡通角色、童趣與當代時尚的完美碰撞。 快閃店精心設計數十款限定商品，從小物配件到核心單品，每一件都散發著獨特的魅力。25位全球頂尖藝術家為海綿寶寶注入全新的生命力，呈現個性化的現代潮流視覺。這不僅是購物，更是一場令人目不暇給的藝術體驗，展現了海綿寶寶與當代時尚完美契合，25位藝術家以自己的風格重新構築海綿寶寶的新世界，呈現出不同以往的海綿寶寶，或以極簡線條詮釋他的天真無邪，或以大膽色塊和視覺拼貼探索他的大膽幽默，還有藝術家注入街頭風、龐克風、抽象主義等元素，賦予海綿寶寶獨特的潮流魅力。

汪汪隊立大功救援任務出動！快閃遊樂園火熱開幕 等你來挑戰

汪汪隊立大功快閃遊樂園首站，將於2025年1月10日至3月2日間於高雄駁二藝術特區 P3-1倉庫盛大展開，勢必將成為南台灣過年期間親子出遊首選熱門活動。互動體驗式快閃遊樂園中，勇敢的狗狗將帶領孩子們一同踏上一連串的救援任務。各個關卡，都需要孩子們親手協助狗狗完成救援任務，只要成功化解危機，即可獲贈任務救援徽章。除此之外，快閃樂園現場還有一系列汪汪隊立大功最新獨家周邊商品及假日限定汪汪隊立大功見面會等驚喜活動。全台的汪汪隊員們要準備出動囉！汪汪隊立大功快閃遊樂園要讓全家人一起享受充滿趣味的冒險之旅。沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗，汪汪隊出動！

壽司郎漲價了！這兩個品項每盤漲20元 漲幅最高超過三成

農曆年後恐再將迎來一波物價上漲，知名連鎖餐飲壽司郎日前悄悄在官網發出公告，將進行價格調漲。第一波調漲在1月24日，主要調...

8種大比薩199元、手搖飲買1送1！8間餐飲「開工優惠」

新年連假結束，讓人打不起精神嗎？包括必勝客、肯德基、路易莎等多個品牌，紛紛推出開工優惠，提供有大比薩199元、咖啡寄杯8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。