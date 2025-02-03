歡慶25週年「海綿寶寶期間限定店」繽紛登台 即將掀起黃色旋風

全球經典卡通人物海綿寶寶在2024年迎來25週年生日， 25位來自世界各地的頂尖潮流藝術家受邀重新詮釋心中的海綿寶寶，融入各自的藝術語言與風格，將他化身為兼具時尚視野與收藏價值的創作作品。

為響應這場黃色藝術熱潮，全台首場獨一無二的 「海綿寶寶25週年期間限定店」 將於12月21日在台北華山1914文創園區中7B盛大登場，完美呈現出卡通角色、童趣與當代時尚的完美碰撞。

快閃店精心設計數十款限定商品，從小物配件到核心單品，每一件都散發著獨特的魅力。25位全球頂尖藝術家為海綿寶寶注入全新的生命力，呈現個性化的現代潮流視覺。這不僅是購物，更是一場令人目不暇給的藝術體驗，展現了海綿寶寶與當代時尚完美契合，25位藝術家以自己的風格重新構築海綿寶寶的新世界，呈現出不同以往的海綿寶寶，或以極簡線條詮釋他的天真無邪，或以大膽色塊和視覺拼貼探索他的大膽幽默，還有藝術家注入街頭風、龐克風、抽象主義等元素，賦予海綿寶寶獨特的潮流魅力。

藝術家系列的商品，注入海綿寶寶的獨特魅力，每一件都是個性的象徵(圖：有你共創提供)

藝術與潮流的專屬商品搶先曝光

本次快閃店更邀請潮流品牌UNDERPEACE推出快閃店特別企劃，T恤與外套搭配多樣新奇風格的的海綿寶寶素材，並延續UNDERPEACE的街頭風範，個性化設計，視覺張力十足，盡顯俏皮活潑大膽的時尚風格，也為這場跨界合作打造出每件值得珍藏的潮流單品，成為當季不可錯過的時尚亮點。

UNDERPEACE系列服飾， 混和街頭及藝術的風範(圖：有你共創提供)

極致沉浸的潮流畫廊空間

除了魅力單品，此次快閃店的空間設計也是一大亮點。展區內將這25位藝術家的作品以畫廊風格呈現，讓參觀者彷彿置身於潮流美學博物館中。牆面塗覆絢麗的霓虹色彩，與作品的視覺風格相呼應。現場也設有互動機台，讓來賓置身其中，化身為比奇堡的居民，與海綿寶寶來一場無邊界的藝術對話。這是一次全方位感官體驗，帶來如夢似幻的沉浸式體驗。

藝術家畫作展示，猶如畫廊，呈現不同的快閃店風格(圖：有你共創提供)

活動期間從2024年12月21日到2025年4月6日，凡現場消費滿額$2,000即可獲得活動限定滿額禮 “海綿寶寶藝術家系列-ANDREW KOLB-木漿海綿”1枚(單筆發票金額可累計)，趕緊標記日曆，來這裡探索一場融合時尚、藝術與童年回憶的夢幻派對，親身感受海綿寶寶如何在潮流浪潮中華麗變身，並以新的面貌，站在流行文化的最前端。