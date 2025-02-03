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搶攻600億毛孩商機 全家設寵物專區、逾百項貓狗商品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家FamiPets蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求，實體店舖寵物商品業績連年穩定成長約一成。全家／提供
全家FamiPets蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求，實體店舖寵物商品業績連年穩定成長約一成。全家／提供

根據統計，台灣寵物產業市場規模已超過600億元，瞄準日益興盛的萌寵商機，全家FamiPets蒐羅超過百項貓狗寵物食品、零食、用品等，提供飼主們便利採購的管道，全面滿足毛孩需求。

全家（5903）指出，看好寵物陪伴商機，全家FamiPets積極深耕寵物商品領域，目前全台逾4,300間全家店舖均設置寵物貨架，導入小規格之貓狗食品、肉泥與零食等近50款寵物商組，滿足毛孩爸媽就近採買的消費需求，實體店舖寵物商品業績連年穩定成長約一成；看準寵物商品需求漸高，更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食，亦販售貓砂、寵物玩具等用品，商品數量與選擇更加豐富、採買便利性十足，深受毛孩爸媽青睞，迄今已導入近200家店舖，未來將持續擴大導入。

適逢每年2月22日為日本「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，2月5日起攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動，包含「寵物商品優惠」最低75折起、2月份每周五六日「會員APP優惠趣」熱銷寵物商品買一送一搶券、「寵物集章趣」換寵物商品購物金與人氣貓罐，以及「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊，全力應援毛孩家庭！

每年2月22日是「貓之日」，全家攜手人氣貓型機器人「哆啦A夢」推出加價購活動，另有寵物商品活動及優惠，四大攻略應援飼主們的進貢荷包！（一）寵物商品優惠：2月5日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選享有兩件79折、四件75折優惠；（二）會員APP優惠趣：2月5日-3月4日每周五六日，加碼推熱銷寵物商品買一送一限量搶券活動，包含貓狗零食、肉泥、凍乾、罐頭等通通享優惠；（三）寵物集章趣：2月5日-3月18日指定寵物商品單筆滿100元即可獲得1章，集滿指定章數可兌換20元寵物購物金、罐頭、限量霜淇淋頭套等；（四）滿額加價購：2月5日起購買店內25元以上指定商品任兩件，可加199元換購哆啦A夢-寵物頭套或霜淇淋頭套，加699元可換購哆啦A夢-搖搖吸管杯，歡迎廣大毛孩家長們把握！

全家 哆啦A夢 寵物

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