最輕僅157g！台灣原創團隊推出0腐蝕、0殘味「隕石」純鈦保溫瓶

近年來，環保意識抬頭，在國際社會宣導、國家政策制定和永續經營理念下，過去常見的拋棄式紙杯逐漸不被大眾青睞，相反的，各家飲料店紛紛推出自備環保杯享打折的優惠活動，期望增加大眾自備環保杯的動力，市面上也出現款式顏色多樣的環保杯供消費者挑選，但市面上多數環保的材質為塑膠，不僅易刮傷滋生細菌，裝入咖啡、中藥、茶等更易留下殘味，即便材質升級到不鏽鋼，也可能面臨金屬異味的問題，嚴重影響飲用體驗，因此，如何找到真正適合大眾的全能保溫瓶，逐漸成為社群的討論痛點。

CROSSPACE可思創品於2019年創立起，便致力於「以原創設計及精品級工藝，創造出簡約大方、可永續使用的生活器物」為理念，為富有品味的消費者提供健康和友善環境的杯、瓶、餐具等多項選擇，這次更是推出由『99%純鈦』打造、真正達到「0腐蝕、0殘味、無毒安全的CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶」，CROSSPACE攜手有．設計團隊，將於2/4 早上10:30起，於嘖嘖獨家展開集資計畫！

(圖/有你共創提供)

鈦，號稱是會飛的「太空金屬」，因其極高的強度、極輕的重量、耐腐蝕性、穩定的化學性質等優秀特質，廣泛用於航太科技、潛水艇等高科技產業上，加上其極高的人體親和性，亦常作為植入人體的醫療器材材料，CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶便是由99%的純鈦打造而成，最輕僅157克重，遠比一顆蘋果還要輕巧，同時擁有鈦金屬的超高耐腐蝕性質，在裝入咖啡、中藥、茶葉或含酸飲料時，不會腐蝕磨損亦不會留下殘味，無毒性且高穩定的化學性質也不會溶出有毒成分，真正達成「０腐蝕、０殘味、無毒」等好保溫瓶必備特色。

另外，CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶的瓶蓋，貼心設計成可單手打開的彈蓋式，即便趕公車、會議、購物時口渴場合，都無須騰出手旋轉瓶蓋或做開蓋動作，按一下立即開蓋輕鬆喝到水；瓶嘴材質由堅固耐用的Tritan材料，Tritan常做成奶瓶使用，是可耐高溫、耐酸鹼且耐衝擊的優秀塑膠，不含雙酚A (Bisphenol A, BPA)、塑化劑，安全性通過美國FDA、歐洲、加拿大等多國衛生單位檢驗認證，安全有保障；保溫時間平均落在6至12個小時，如中藥、熱可可等熱熱喝才好的飲品都能有效保溫；在外型設計部分，CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶的瓶身擁有獨特交錯紋路，美觀且能提供手部良好的摩擦力和細緻手感（註：鈦銀款外層無塗層且無紋路設計）；除此之外，募資期間下單CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶，每瓶再附贈鈦片手提吊繩，亦可作為手機吊繩使用，是結合美學、簡約、科技等多種元素的優秀作品。

(圖/有你共創提供)

『CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶』由有．設計團隊於2/4(二)在嘖嘖全台獨家販售，共有S/235ml 與L/355ml兩種尺寸，以及三種顏色：曜黑、皓白、鈦銀可選，如果你正好需要一個材質優秀、外觀簡約俐落的超強保溫瓶，或者喜歡富有設計感的保溫瓶，千萬別錯過超早鳥73折起優惠喔，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

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