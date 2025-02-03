蠟筆小新電影「大冒險期間限定店」 首度電影角色集結登台 超過150款系列周邊一次帶回家

喜愛「蠟筆小新」的粉絲請注意！12月28日起，就在台北松山文創園區5號倉庫，蠟筆小新即將攜手歷年31部電影角色一同盛裝登台，要與全台粉絲們來場最搞笑、最感動的電影系列大冒險！

「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」集結《蠟筆小新》全系列經典電影元素，原汁原味呈現池袋太陽城「蠟筆小新專賣店Crayon Shin-chan Cinema Parde」相關陳設與進口周邊商品，喜愛小新的粉絲們在台灣也可以感受日本官方商店的魅力，購得日本第一線進口周邊商品。

原汁原味呈現日本「蠟筆小新專賣店Crayon Shin-chan Cinema Parde」陳設。(圖：有你共創提供)

本次期間限定店不僅忠實還原日本蠟筆小新官方專賣店的魅力，現場還將首次公開2022電影《幽靈忍者珍風傳》的分鏡腳本，讓粉絲可以一窺蠟筆小新電影繪製過程中的種種精彩細節；除此之外，1993年 ~ 2024年期間所發行的歷屆電影海報牆也將盛大展出，宛如一台時光機般帶領粉絲回顧蠟筆小新陪伴我們成長的每個珍貴瞬間，絕對是本活動不容錯過的一大看點。

現場展示31部電影海報帶你一次回顧。(圖：有你共創提供)

為了慶賀本次活動登台，主辦單位「有你共創團隊」更耗費近1年以上時間籌備，以31部《蠟筆小新》全系列經典電影元素為題，全新策畫開發了上百款台灣搶先販售的周邊商品，從生活雜貨、隨手包袋到絨毛玩偶，就是要讓蠟筆小新粉絲們能一次收藏從小到大關於蠟筆小新的美好回憶。而且這次台灣站更搶先推出時下流行的Q萌粒粒電影版公仔罐，粉絲可以一罐到底裝好裝滿，一口氣收集31部蠟筆小新電影造型以及人氣電影配角，絕對萌爆粉絲的手掌心；會場還有高達185公分的「偽小新超人大扭蛋機」，每抽300元就有機會獲得千元價值以上的日本進口商品，或只抽不賣的12公分高《蠟筆小新》電影版絨毛玩偶(共5款)。

超Q萌電影系列粒粒公仔一字排開，讓小新迷們為之瘋狂。(圖：有你共創提供)

主辦方更攜手潮流品牌「UNDERPEACE」推出多款限定聯名服飾，以系列電影元素混搭街頭潮流精神，讓國際知名的蠟筆小新走入街頭潮流圈，不僅是可愛，還增添了流行、帥氣的元素。

此外本次活動除了展示及販售電影系列週邊商品外，現場同時還設有輕食區，販售觀賞電影不可或缺的美食經典組合：大象款蠟筆小新爆米花桶、彈珠汽水、造型雞蛋糕等，營造如同走進電影院、遊樂園的歡樂氛圍，絕對是全場歡樂氣氛催化劑。

許多可愛的電影系列周邊商品，全部都是台灣首賣。(圖：有你共創提供)

輕食區販售經典電影組合，逛期間限定店也能感受看電影的氛圍。(圖：有你共創提供)

「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」從2024年12月28日到2025年4月6日於台北松山文創園區5號倉庫歡樂營業中，從生活用品、絨毛玩偶，到各種時下流行的盲抽系列，本次期間限定店合計推出超過兩百款以上全新歷年電影周邊商品，喜愛小新的粉絲千萬不能錯過。開幕活動期間，凡打卡分享本活動粉絲，即有機會獲贈專屬限量打卡禮—蠟筆小新電影旅人特典明信片；另外，現場單筆消費滿額1500元還可獲贈活動專屬限量金屬紀念徽章1 枚（單筆發票金額贈品可累加）。上述專屬活動禮品詳細兌換方式，請參照主辦單位現場公告，數量有限，送完為止，記得提早前往把握兌換機會。