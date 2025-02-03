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高雄與熊本今天復航 許智傑感傷追憶華航前董座謝世謙

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，民進黨立委許智傑服務處執行長許智善（右二）飛往日本參加首航儀式。圖／許智傑服務處提供
日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，民進黨立委許智傑服務處執行長許智善（右二）飛往日本參加首航儀式。圖／許智傑服務處提供

高雄國際機場航班與航點持續增加，日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，民進黨立委許智傑服務處執行長許智善飛往日本參加首航儀式。許智傑難過說，這條航線是他跟離世不久的華航前董座謝世謙一同爭取，可惜謝無法見證今日成果。

高雄市2017年與熊本締結姊妹市，台積電在熊本也有設廠，雙方關係密切。因立法院甲級動員，立委許智傑無法親自出席日方舉辦的首航儀式，委由辦公室執行長許智善率20人，搭乘高雄飛熊本首航班機前往日本。

服務處指出，許智傑團隊此行除參加日方首航儀式，也要前往台積電熊本廠參訪，並拜會熊本縣知事木村敬及市長大西一史等地方政要。

許智傑難過表示，這條航線是他跟華航前董座謝世謙一同爭取來的，為推動航線復飛，他多次拜訪華航，並致贈熊本熊娃娃，表達高雄人對熊本航線的殷切期盼，協調相關單位處理熊本加油及地勤問題，終於在去年底傳出開航的好消息。

許智傑說，熊本線開航後，希望能讓高雄與熊本友誼更上一層樓，未來持續努力促成兩地航線增班、舉辦名物或名產展售會，並爭取在高雄機場設置熊本熊專屬候機室。

日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，高雄吉祥物高雄熊代表市府參與盛事。圖／許智傑服務處提供
日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，高雄吉祥物高雄熊代表市府參與盛事。圖／許智傑服務處提供

熊本熊 航線 許智傑

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