身份證「1468」中兩碼！帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

隨著二月到來，馬辣集團也推出全新「證件對對碰」活動，凡身份證、健保卡或護照號碼含「1、4、6、8」任兩碼，即可享「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道大帆立貝吃到飽」等不同升級優惠。此外還有春酒優惠、壽星優惠等不同方案。

即日起至2月28日期間，凡提前一日以上預約，兩成人以上同行，且同桌任一人身份證、健保卡或護照號碼，對中「1、4、6、8」任兩碼，參與指定方案或消費滿額，即可享不同優惠。即日起至2月28日，平日時段另推出春酒活動，提前一日以上訂位並參與方案，並以現金支付全額餐費，即可享10成人以上用餐9折。針對二月壽星，另也有升級指定食材吃到飽、加贈餐點等不同回饋。

《證件對對碰》

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【紐澳Q彈牛舌】或【特A級松阪豬】一份（市價388）

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉Cha Cha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170）一份

【狗一下日式居酒食堂】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份

《壽星方案》

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」一份（市價688）

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：每人均消含600元以上，每桌送「XL海虎蝦」一份（市價240）

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送 「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170） 一份