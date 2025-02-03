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momo開工咖啡5折起 星巴克節日精選、爆紅草莓拿鐵必囤貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
momo「開工大吉好食日」強力應援年後開工好精神，集結10元風味拿鐵、1+1箱購黑咖啡、膠囊咖啡禮盒，限時5折起。圖／momo提供
momo「開工大吉好食日」強力應援年後開工好精神，集結10元風味拿鐵、1+1箱購黑咖啡、膠囊咖啡禮盒，限時5折起。圖／momo提供

開工日除了超商推出多種咖啡優惠組合，線上購物平台也推沖泡咖啡折扣，讓你在家也能隨時享受咖啡香。momo購物網即日起至2月15日推出「開工大吉好食日」活動，集結星巴克、UCC、雀巢、湛盧、cama café等超過5,000項咖啡與美食飲品，限時5折起。momo根據過往銷售數據，推出多款深受上班族、講究生活質感消費者喜愛的即溶咖啡、膠囊咖啡，以及濾掛式咖啡，活動期間，指定飲食商品單日累積消費滿3,000元，即可登記抽Acer筆電，還有mo幣回饋及西雅圖咖啡豆等實用好禮。

其中，近期社群超夯的雀巢「草莓拿鐵咖啡」推出組合價，草莓＋可可6盒組2月9日前活動價559元，其中草莓拿鐵添加真實草莓果汁粉，可可配上咖啡拿鐵也是層次豐富不甜膩，都是辦公室必備飲品良伴。 另外，星粉必囤貨的星巴克Nespresso節日精選膠囊禮盒，一次獻上5條人氣咖啡膠囊，包含每年回歸必掀起話題的太妃核果，及焦糖、家常、濃縮烘焙等經典風味，隨附季節限定款節日馬克杯，2月9日前活動價1,099元。喜歡濾掛式咖啡的民眾，則不能錯過台灣品牌歐客佬精品掛耳禮盒系列單盒活動價249元起，2月28日前任選3件9.5折，嚴選世界各國的優質生豆，不用出國就可品味世界咖啡風情。

而Yahoo奇摩購物則是因應開工開學需求推出3C文具用品優惠， 即日起至2月17日螢幕、掛燈等商品全館滿4,000元領券折200元、滿6,000元再折300元；更有多樣熱銷夯品下殺，像是Aspire 5 15.6吋筆電、Nitro V電競筆電都狂省7,000元以上。2月26日前Tiger Family書包指定款買1送2（便當袋+鉛筆盒）、買Impact書包指定品即贈好禮4件組（餐袋+零錢包+筆袋+襪子）、聯名書包送2好禮（餐袋+筆袋）。2月4日當日更特別加碼只要透過Yahoo奇摩App購回饋專區至Yahoo奇摩購物中心購買指定商品就可拿5%超贈點。

星巴克Nespresso節日精選膠囊禮盒，2月9日前活動價1,099元。圖／momo提供
星巴克Nespresso節日精選膠囊禮盒，2月9日前活動價1,099元。圖／momo提供
歐客佬精品掛耳禮盒系列單盒活動價249元起，2月28日前任選3件9.5折。圖／momo提供
歐客佬精品掛耳禮盒系列單盒活動價249元起，2月28日前任選3件9.5折。圖／momo提供
應援開工開學，Yahoo奇摩購物中心祭出多重優惠好康。圖／Yahoo奇摩購物提供
應援開工開學，Yahoo奇摩購物中心祭出多重優惠好康。圖／Yahoo奇摩購物提供
雀巢草莓拿鐵咖啡+可可咖啡歐蕾6盒組，2月9日前活動價559元。圖／momo提供
雀巢草莓拿鐵咖啡+可可咖啡歐蕾6盒組，2月9日前活動價559元。圖／momo提供

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