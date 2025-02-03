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鳳小岳陪過情人節！ 「夏慕尼」款待南法雙人海陸盛宴

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「夏慕尼」今年再次攜手「愛情男神」鳳小岳，共同演繹浪漫情人節，推出最適合愛侶共享的「南法雙人海陸盛宴」。王品/提供
「夏慕尼」今年再次攜手「愛情男神」鳳小岳，共同演繹浪漫情人節，推出最適合愛侶共享的「南法雙人海陸盛宴」。王品/提供

2月14日西洋情人節即將來臨，法式鐵板燒「夏慕尼」讓「愛情男神」鳳小岳，為愛侶們帶來專屬「南法雙人海陸盛宴」，主餐可品嚐到「日本A5和牛紐約客」與「白蘭地鴨胸」兩大明星菜色，加上「地中海雙人海鮮盤」，享受最浪漫的情人節盛宴，即日起限時販售至3月16日。於2月14日情人節當日到店用餐，還將獲得限定甜點哈根達斯(Häagen-Dazs)冰淇淋佐莓果提拉米蘇，甜蜜加倍。

約會首選鐵板燒「夏慕尼」今年再次與「愛情男神」鳳小岳，共同演繹深情浪漫情人節，推出最適合愛侶共享的「南法雙人海陸盛宴」，雙主餐包含肉質紮實的「日本A5和牛紐約客」和「白蘭地鴨胸」，日本A5和牛紐約客以鐵板高溫乾煎，帶出頂級和牛油花的濃郁香氣，再以低溫靜置，完美鎖住和牛純粹風味。肥美櫻桃鴨胸以白蘭地點火炙燒，點綴主廚特製櫻桃醬汁，再裹入心型佐料，象徵飽滿愛意。

「南法雙人海陸盛宴」並包含「地中海雙人海鮮盤」，嚴選三種奢華海味：北海道干貝、海大蝦與大比目魚，以紙包海鮮手法，加入迷迭香與橄欖，淋上檸檬奶油醬汁悶燒，口味層次豐富，一口咬下猶如置身於地中海風情。再加上創意前菜、湯品、櫻花蝦炒飯與餐後甜點、飲料，套餐價為2,980+10%元。 即日起販售至3月16日。

「夏慕尼」2月14日西洋情人節當天將推出一日限定甜點，選用世界頂級冰淇淋「哈根達斯」(Häagen-Dazs)，結合莓果提拉米蘇，粉紅浪漫外觀和酸甜口感，為浪漫情人節饗宴甜蜜加倍。

地中海 情人節 日本

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