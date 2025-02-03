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2025 LVMH鐘表周／寶格麗Serpenti首秀全新自製機芯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供

由LVMH集團旗下製表品牌為主角的2025 LVMH WATCH WEEK表展，日前於紐約與巴黎陸續登場，今年邁入第六屆。適逢農曆蛇年新春，源自義大利的寶格麗（BVLGARI）以品牌最負盛名的經典Serpenti系列為新作揭開序幕，迎來全新自製Lady Solotempo BVS100自動機芯，打造內外皆美的工藝傑作。

寶格麗Serpenti系列以「雋永進化」作為設計核心，共7款Serpenti Seduttori與2款Serpenti Tubogas表款換上這枚專為Serpenti蛇首造型表殼打造的自動上鍊機械機芯。全新Lady Solotempo BVS100自製機芯由位於瑞士Le Sentier汝拉山谷的表廠工坊自行開發製作。繼2020年推出市面上最小的陀飛輪BVL150，及2022年Piccolissimo的微型機芯後，Lady Solotempo的推出可以說是將Serpenti系列從單純的珠寶進一步昇華為專業製表的全新里程碑。

歷經三年研發的Lady Solotempo BVS100自動機芯，借鑒了寶格麗Solotempo和Finissimo等微型機芯的開發經驗。「Solotempo」意即「唯有時間」，專注為於時、分、秒顯示功能。機芯直徑19毫米、厚度3.90毫米、重僅5公克，動力儲存則能長達50小時，自動盤上飾有七枚經典Serpenti蛇鱗圖案，圓潤造型與Serpenti的曲線弧度相互輝映，也能完美搭配其他寶格麗作品。品牌也預告該機芯來預期將納入LVMH集團旗下其他品牌的可用原廠機芯行列，並由Zenith的機芯製造廠負責生產。

首發換上Lady Solotempo BVS100的為Serpenti Seduttori腕表系列，該系列以六角形蛇鱗拼接成柔韌的表帶為標誌。七款不同材質與鑲鑽選擇的新作，表殼的弧型輪廓也得進一步優化，同時透過背面透明藍寶石可欣賞全新機芯的律動。另有兩款玫瑰金鑲鑽的Serpenti Tubogas亦同步換「芯」。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金鑲鑽單圈腕表，35毫米玫瑰金表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金鑲鑽單圈腕表，35毫米玫瑰金表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與鑲鑽表圈、黑色漆面表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與鑲鑽表圈、黑色漆面表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金鑲鑽雙圈腕表，35毫米玫瑰金表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金鑲鑽雙圈腕表，35毫米玫瑰金表殼與鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
寶格麗於2025 LVMH鐘表周發表全新BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯。圖／寶格麗提供
2025 LVMH鐘表周現場各品牌CEO合影。圖／寶格麗提供
2025 LVMH鐘表周現場各品牌CEO合影。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與玫瑰金鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，34毫米精鋼表殼與玫瑰金鑲鑽表圈、白色蛋白石表盤，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI白K金鑲鑽腕表，34毫米白K金表殼與表圈鑲嵌鑽石，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI白K金鑲鑽腕表，34毫米白K金表殼與表圈鑲嵌鑽石，BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，價格店洽。圖／寶格麗提供

品牌 寶格麗 蛇年

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