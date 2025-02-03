2025 LVMH鐘表周／寶格麗Serpenti首秀全新自製機芯

由LVMH集團旗下製表品牌為主角的2025 LVMH WATCH WEEK表展，日前於紐約與巴黎陸續登場，今年邁入第六屆。適逢農曆蛇年新春，源自義大利的寶格麗（BVLGARI）以品牌最負盛名的經典Serpenti系列為新作揭開序幕，迎來全新自製Lady Solotempo BVS100自動機芯，打造內外皆美的工藝傑作。

寶格麗Serpenti系列以「雋永進化」作為設計核心，共7款Serpenti Seduttori與2款Serpenti Tubogas表款換上這枚專為Serpenti蛇首造型表殼打造的自動上鍊機械機芯。全新Lady Solotempo BVS100自製機芯由位於瑞士Le Sentier汝拉山谷的表廠工坊自行開發製作。繼2020年推出市面上最小的陀飛輪BVL150，及2022年Piccolissimo的微型機芯後，Lady Solotempo的推出可以說是將Serpenti系列從單純的珠寶進一步昇華為專業製表的全新里程碑。

歷經三年研發的Lady Solotempo BVS100自動機芯，借鑒了寶格麗Solotempo和Finissimo等微型機芯的開發經驗。「Solotempo」意即「唯有時間」，專注為於時、分、秒顯示功能。機芯直徑19毫米、厚度3.90毫米、重僅5公克，動力儲存則能長達50小時，自動盤上飾有七枚經典Serpenti蛇鱗圖案，圓潤造型與Serpenti的曲線弧度相互輝映，也能完美搭配其他寶格麗作品。品牌也預告該機芯來預期將納入LVMH集團旗下其他品牌的可用原廠機芯行列，並由Zenith的機芯製造廠負責生產。