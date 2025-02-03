2025 Ambiente大展本周法蘭克福登場 揭年度三大關鍵字

全球規模最大、展覽品項最多元的消費品專業展── 法蘭克福春季消費品展（Ambiente）即將於本周五（2月7日）起至2月11日止於法蘭克福展覽中心4.1號展廳大廳登盛大登場。經去年底展開全球巡迴記者會暖身後，開展前大會公佈形塑今年人們生活和工作的三大趨勢關鍵字：DEEP、REAL 和 EASE，為今年造訪此國際盛會的公眾引路。今年也大會也專門針對餐旅服務業（Hospitality）業者推出更為完整的一站式體驗與採購規劃，為本次展出備受期待的一大亮點之一。

● Ambiente Trends 25+三大趨勢關鍵字 打造生活正能量

物件組成當代生活；面對全球多變的大環境，知名機構Stilbüro bora.herke.palmisano為法蘭克福展會根據時尚、藝術、室內設計和生活方式提出了他們的觀察，認為手工藝、永續性、循環經濟和創新技術驅動了新的設計。此三個Ambiente Trends 25+都有一個共同的理念：讓設計和創意成為積極改變的關鍵。每種趨勢都涵蓋九種顏色、搭配八個微型色彩主題，使造訪展覽的買家和專業人士能夠隨著季節變化隨時微調、為櫥窗和陳列打造出豐富多樣的驚喜。

三大趨勢關鍵字之一的DEEP，意指能為為家居生活帶來溫暖寧靜的各種素材和色彩，尤其與水、火和土等相關的元素。傳統的手工藝成為焦點，材質則環繞木材、陶瓷、玻璃和金屬，色彩則包括極具氛圍感的夜藍、蛋殼白或綠茶色，穿插啞銀、深銅或輕金色光澤等金屬色調。

REAL則聚焦於永續的創新，例如兼顧功能性與創造力的嶄新3D列印技術。在材料的選擇上除了回收各種既有素材，也將生態和社會道德納入考量，因此選擇豐富多元。設計風格力求簡約經典，色彩上則環繞豐富而不突兀的顏色，如餅乾色、深綠色、木質米色、焦糖色、玻璃薄荷、橙紅、鋁灰、藏紅花色和深灰色。

最後，EASE的色彩組合包括梅子色、明亮的橙色和檸檬黃等鮮活的水果色彩，天藍色等柔和的色調，以及苔蘚綠、海洋綠或甜櫻木色等較為暗沉但鮮明的色系，創造歡愉活力的氛圍。也因此，不論是結合刺繡、拼布人手工藝製作，或是回收布料或纖維的重生和與其他創意材質的結合，布料和織品等成了此趨勢的一大重點。

● 針對專業買手升級全新體驗

匯聚全球餐旅服務業、房地產、產品設計等相關產品領域展商的Ambiente消費品展，涵蓋從餐具、玻璃器皿和廚房用品，到家居配件、室內設計和辦公空間。看好餐旅服務業中的更為針對分眾的消費形式（Special Interest Hospitality）日益成熟，本屆Ambiente也為商業買家將能更精確地針對飯店、度假村、餐廳、餐飲業、郵輪、休息室等不同需求推出專業規劃。