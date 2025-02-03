電子書閱讀器元年來了?AI與真人作家台北國際書展大PK

隨著電子書漸成主流，過去被平板電腦打得落花流水的電子書閱讀器捲土重來，2025年也被視為「電子書閱讀器元年」。台北國際書展一向是觀察閱讀趨勢的重要場合，網路書店龍頭博客來宣布推出首支電子書閱讀器「BooksPad」，將在書展亮相供讀者試用；而耕耘電子書閱讀器多年的Readmoo 讀墨電子書，則選在國際書展開幕日同步開張首間實體直營店。

台灣是研發電子紙的重要基地，電子書剛進入台灣市場時，台灣挾電子紙的科技優勢，多家廠商投入電子書閱讀器的開發與經營。可惜電子書發展未如預期，加上平板電腦也擁有閱讀電子書的功能，專為閱讀電子書所設計的閱讀器遲遲無法打開市場，購買者多為電子書重度閱讀者與出出版相關工作者。

然而，電子書閱讀器的介面專為電子書設計、電子紙螢幕不會反光、減少視力傷害，擁有平板電腦無法企及的閱讀優勢。當電子書逐漸普及，電子書閱讀器可望鹹魚翻生。推出電子書八年的博客來，去年電子書的成長率達兩成，今年便決定於成立30周年之際推出首款電子書閱讀器 「BooksPad」。博客來透露，該款閱讀器除採用元太Kaleido3最新面板、還特別配置FastGLR的專利快刷技術降低殘影。

經營電子書與電子書閱讀器多年的Readmoo 讀墨電子書，也宣布今年將正式進軍實體店面服務，讀墨首間實體直營店 Readmoo Gogo八德概念店，選在台北國際書展開幕首日開張試營運，消費者可於概念店試用全系列電子書閱讀器，並有專人提供電子書諮詢服務。

AI如何與人類合作，也是今年國際書展的焦點。今年國際書展的數位館由聯經規劃，將以「命運交織的旅店」為題，呼應義大利國家館，從卡爾維諾著作「如果在冬夜，一個旅人」延伸，策劃一場由AI與八位真人作家協作的展覽。