印度太空文學、泰國鬼文化 台北國際書展刷新文青想像

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曾獲2020泰國「國家文學藝術家」榮譽的作家阿涅克( Anek Nawikkamun)，其代表作為「泰國鬼怪:泰國文化中的鬼魂與靈體」，將來國際書展與泰國驚悚小說家柴拉特聯手舉辦座談「透過鬼故事探索泰國文化與信仰」。圖／台北書展基金會提供
曾獲2020泰國「國家文學藝術家」榮譽的作家阿涅克( Anek Nawikkamun)，其代表作為「泰國鬼怪:泰國文化中的鬼魂與靈體」，將來國際書展與泰國驚悚小說家柴拉特聯手舉辦座談「透過鬼故事探索泰國文化與信仰」。圖／台北書展基金會提供

台北國際書展明(4日)起於台北世貿一館，展開為期六天的閱讀嘉年華。今年書展以義大利為主題國，但也以嶄新方式介紹亞洲鄰近國家文化。如首度邀請泰國作家來台暢談鬼怪文化如何成為泰國的影視與文創資源，並在印度成為全世界第四大「太空大國」後，介紹印度獨特的「太空文學」，預計將邀請近百位國際作家來台。

義大利主題國館主題為「想像無邊」。「想像力是『義大利製造』的必備元素。」義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文表示，義大利作家卡爾維諾在代表作「給下一輪太平盛世的備忘錄」中引用但丁詩句「然後如雨般降臨在那高遠的幻想中」，啟發本屆義大利館的主題。義大利館將邀請義大利11位作家，領域橫跨繪本、推理、歷史懸疑、繪本等，傳達義大利人推崇的兼容並蓄與與強韌堅毅，引導讀者「活出義大利」。

當台灣讀者對印度的印象停留在咖哩與瑜珈，印度太空研究組織已在去年底成功發射火箭將太空探測器送上軌道，成為繼美、俄、中國大陸之後，第四個擁有太空對接技術的國家。

印度台北協會副會長甘泉指出，本屆印度館將展示印度獨特的「太空文學」，此一主題源於印度自古對宇宙探索的渴望，也反映出印度對太空科學的追求，而印度太空研究組織近年的重大成就，更激發許多印度民眾對太空科學的興趣。「太空文學」主題包含太空探索、科幻小說與印度太空領域進展。印度館除了展示太空文學，還將舉辦說故事活動，用童書介紹印度太空成就。

泰國鬼片在全球大受歡迎，成為泰國重要的影視和文創資源。而崇敬佛教的泰國，為何會誕生連結古代與現代的鬼怪文化？此次書展邀來曾獲2020泰國「國家文學藝術家」榮譽的作家阿涅克( Anek Nawikkamun)，其代表作為「泰國鬼怪:泰國文化中的鬼魂與靈體」，他將與泰國驚悚小說家柴拉特在書展合體座談「透過鬼故事探索泰國文化與信仰」。阿涅克秉持「今天的收藏就是明天的珍藏」，和妻子聯手打造兩座珍藏泰國生活物品的「博物館之家」，是泰國民間博物館的典範。

●本屆台北國際書展除有文化幣點數放大、18至22歲憑文化幣入場免費、門票全額抵用金等優惠措施外，桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。歡迎各位民眾踴躍參加書展，更多活動訊息請參閱台北國際書展官方網站。台北國際書展官方網站：https://www.tibe.org.tw/

年後開展的台北國際書展以義大利為主題國，但也以創新方式介紹亞洲鄰近國家文化。圖／台北書展基金會提供
年後開展的台北國際書展以義大利為主題國，但也以創新方式介紹亞洲鄰近國家文化。圖／台北書展基金會提供

印度 太空 義大利

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