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百貨春節人氣買氣雙成長 吉伊卡哇助攻高雄來客直飆

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
過年9天連假加上低溫報到帶動服飾、餐飲等需求，讓百貨2025春節檔期來客、業績雙雙成長。記者江佩君／攝影
過年9天連假加上低溫報到帶動服飾、餐飲等需求，讓百貨2025春節檔期來客、業績雙雙成長。記者江佩君／攝影

今年過年9天連假，加上低溫報到帶動服飾採購，以及親友聚餐需求，讓蛇年春節期間百貨人潮、業績雙成長。受到高雄吉伊卡哇朝聖熱潮，都為新光三越、遠百、環球購物中心等高雄據點帶來大量來客。

新光三越服飾、休閒雙位數成長

新光三越表示，受惠於寒流、出遊、換季服飾採購需求，加上春節聚餐熱潮及話題IP快閃店與展覽助攻，新光三越全台業績成長近1成。過年期間適逢寒流來襲、國內外旅遊熱潮，消費者於假期第一天起紛紛添購保暖與旅遊服飾，其中羽絨外套、機能外套、復古鞋款等買氣攀升，帶動全台男女服飾與休閒服飾用品等業績皆呈雙位數增長。

領到年終、紅包等犒賞自己心態，以及情人節送禮需求持續發酵，帶動美妝香氛業績成長超過1成，春節限定及美妝新品持續熱賣，其中台北南西店與台中中港店新開幕的Prada Beauty明星商品「莫測藍潤唇膏」更熱銷近千支，而香氛則以LE LABO、AESOP、Maison Margiela、LOEWE PERFUMES等品牌最受到消費者喜愛。

春節期間，新光三越全台各店引進眾多人氣IP快閃店與展覽，台北信義新天地網羅進擊的巨人、鬼滅之刃、小小兵、加菲貓等9大IP，帶動看展人潮成長超過3成；台中中港店以吉伊卡哇、任天堂、LEGO三大中部獨家快閃店吸引大量年輕與親子客，來客數亦成長逾2成；高雄兩店受到「2025高雄冬日遊樂園」吉伊卡哇熱潮，持續帶動來客雙位數成長。

遠東SOGO業績成長逾2成

遠東SOGO指出，過年整體業績表現成長逾2成，人潮亦有2位數成長。在忠孝館，過年假期整體業績表現成長就超過25%，入店客數也有2位數成長；復興館業績及人潮亦有2位數成長。今年過年期間天氣降溫利多、年假天數長等因素，加上春節促銷回饋，帶動男女童服飾、戶外休閒用品有超過3成的成長。同時黃金、3C手機、高階智能手表、按摩椅，家電等商品也熱銷。美妝新品以及及頂級高價保養品，也受消費者青睞。忠孝館、復興館各主題餐廳、美食街在餐期期間更是一位難求。

遠百高雄、嘉義成長近3年最佳

遠百表示，春節9天假期再加上低溫助攻帶動買氣，帶動總體業績表現成長近1成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。另外，家飾禦寒商品飆出3成成長，運動休閒服飾與男女童裝也有2成成長，餐飲同樣人氣旺，有超過1成的好1表現。

此外，高雄大遠百、遠百嘉義因人氣IP吉伊卡哇話題，帶來大量人潮，成長為近3年最佳。人潮帶動成交筆數表現好的有高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，都較去年平均成長近2成。此外，遠百板橋中山店童裝、家電部門皆有1成以上成長，並將引進「GBA吉比鮮釀」美式餐廳將於2月12日元宵節開幕，推出限定買一送一優惠。

環球購物中心車站店受惠走春人潮

環球購物中心指出，春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節成長近10%。加上天氣趨冷，因此帶動保暖保值、出遊伴手禮及全家聚餐商機發酵，不只趁年節添購的保值黃金金飾持續熱賣，保暖休閒、機能服飾及過年應景服飾同樣熱銷；另餐飲美食更是買氣大幅湧現，從外帶年菜、伴手禮到6人以上闔家聚餐，訂席數及採買業績皆較往年成長，餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，春節連假期間服飾、餐飲、伴手禮、金飾業績成長近15%、客單價也大為攀升。

且不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，三大車站店-板橋車站、南港車站、新左營車站同樣受惠於春節長湧現出遊人潮，帶動業績成長，TOGO餐飲、伴手禮及餐廳聚餐業績增長超過15%，成為三大成長動能，尤其新左營車站更因返鄉出遊人潮及高雄燈會風潮，人氣、買氣皆旺，呈雙位數大幅成長；而機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動，以運動休閒服飾、餐飲及玩具成長最為顯著，隨著2月初即將於桃園舉辦的台灣燈會登場，其中一展區即位於A19桃園體育園區站周邊，勢必再帶動一波燈會人潮。

春節 業績 過年

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