超巨大香蕉手機殼太狂了！Andy Warhol × CASETiFY聯名特展打卡免費拍拍貼

心情還不想收假,來一趟趣味藝術之旅當作收心操。CASETiFY攜手知名普普藝術大師Andy Warhol推出全新聯名系列,同步在台北微風南山333 GALLERY獨家打造「Andy Warhol × CASETiFY普普超市」聯名特展,即日起至2月4日,現場體驗最潮打開拍照點,還特別推出「普普照相館」打卡免費拍貼機體驗及門市串聯送聯名海報等活動,購買產品還可獲得9折優惠及聯名海報乙張。

現場將展示多款Andy Warhol × CASETiFY聯名系列商品,並設有多個不同主題的陳列區,除了Andy Warhol的肖像及生平介紹外,包含放置多款產品的趣味收銀櫃臺、展示香蕉手機殼的水果冰櫃、層層疊疊的布里洛盒子以及大型香蕉氣球藝術展示等豐富區域,處處都可見Andy Warhol的大膽創意。

Andy Warhol × CASETiFY聯名系列已於官網開賣,本次推出多款獨特設計,將藝術家的風格以趣味且實用的方式重新詮釋,靈感來自其最具代表性的作品如《香蕉》、《金寶湯罐頭》以及《布里洛盒子》等,將日常電子配件打造成經典藝術作品,為生活增添滿滿藝術氣息。

其中最搶眼的就是巨大版「珍藏版香蕉造型手機殼」,放在包包裡絕對不會找不到手機;而獨特的「剝皮香蕉手機殼」則附上可移除的香蕉貼紙,撕開露出內部鮮豔的粉紅色果肉,增添互動與趣味性。