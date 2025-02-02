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超巨大香蕉手機殼太狂了！Andy Warhol × CASETiFY聯名特展打卡免費拍拍貼
心情還不想收假，來一趟趣味藝術之旅當作收心操。CASETiFY攜手知名普普藝術大師Andy Warhol推出全新聯名系列，同步在台北微風南山333 GALLERY獨家打造「Andy Warhol × CASETiFY普普超市」聯名特展，即日起至2月4日，現場體驗最潮打開拍照點，還特別推出「普普照相館」打卡免費拍貼機體驗及門市串聯送聯名海報等活動，購買產品還可獲得9折優惠及聯名海報乙張。
現場將展示多款Andy Warhol × CASETiFY聯名系列商品，並設有多個不同主題的陳列區，除了Andy Warhol的肖像及生平介紹外，包含放置多款產品的趣味收銀櫃臺、展示香蕉手機殼的水果冰櫃、層層疊疊的布里洛盒子以及大型香蕉氣球藝術展示等豐富區域，處處都可見Andy Warhol的大膽創意。
Andy Warhol × CASETiFY聯名系列已於官網開賣，本次推出多款獨特設計，將藝術家的風格以趣味且實用的方式重新詮釋，靈感來自其最具代表性的作品如《香蕉》、《金寶湯罐頭》以及《布里洛盒子》等，將日常電子配件打造成經典藝術作品，為生活增添滿滿藝術氣息。
其中最搶眼的就是巨大版「珍藏版香蕉造型手機殼」，放在包包裡絕對不會找不到手機；而獨特的「剝皮香蕉手機殼」則附上可移除的香蕉貼紙，撕開露出內部鮮豔的粉紅色果肉，增添互動與趣味性。
另外，「珍藏版金寶湯罐頭耳機保護殼」，也相當趣味。每款產品更配有以Andy Warhol《金寶蕃茄汁盒》為靈感設計的獨立特別包裝，並印有名言：「Art is what you can get away with. 藝術就是能帶你逃離一切的東西。」將藝術轉化為日常觸手可得之物。
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