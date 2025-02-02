4大超商開工優惠來了！咖啡買1送1、霜淇淋2支59元

迎接開工，一定要用滿滿的咖啡、飲品、霜淇淋優惠補充活力，4大超商都推出開工限定優惠，儲備上工精神別錯過。

7-ELEVEN

全台門市自2月2日至2月6日推出Back To Office活動，期間CITY CAFE濃萃美式與濃萃拿鐵享同品項第2杯10元；2月7日至2月11日緊接著再推出CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵/馥芮白、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶皆能享同品項第2杯10元，搭配7-ELEVEN旗下外送平台foodomo推出「補班來點甜」活動，消費滿150元再享9折，最高折100元，不限新舊客可使用2次。

另外，OPENPOINT行動隨時取更加碼多重方案，包含加碼延長至5天的CITY PRIMA每月1號精品會員日指定精品咖啡大杯系列買7送7，以及2月3日至2月10日推出「開工打氣」CITY CAFE濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5、「Back To Office」CITY系列指定飲品200元案型，還可轉贈親朋好友一起為新的一年加油打氣。

全家便利商店

即日起全店指定商品滿200元，即贈1張「開工好神刮刮卡」，有3重中獎機會，有機會獲得購物金、指定商品買1送1，還可以抽價值逾20萬的999純金。

2月3日至2月4日會員APP隨買跨店取，Let's Café特大經典美式/大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元、Fami!ce霜淇淋2支59元、茶葉蛋30入288元。

萊爾富

2月3日至2月9日期間於門市推出Hi café大杯系列的特濃美式咖啡（單杯售價55元）與特濃拿鐵咖啡（單杯售價65元）享同品項買1送1。

即日起至2月4日期間萊爾富門市多款指定的人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食、餅乾等商品，最低下殺5折起，Hi café大杯熱富桂紅棗茶同品項買1送1，Hi café中杯橙香美式咖啡或大杯美式咖啡享任2杯66元；購買Hi café大杯橙香拿鐵咖啡或大杯拿鐵咖啡享任2杯88元。另外，Hi-Life VIP APP內的整買零取還有推出熱銷人氣鮮食肉醬德腸義大利麵2件158元優惠，以及香辣脆雞球110g享2件78元。

OKmart