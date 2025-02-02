韓國旅遊必帶JCB卡 OLIVE YOUNG享20%回饋 愛寶樂園門票7折

可以賞雪、追櫻，又有很多美食的韓國，是國人冬季旅遊熱門選擇，近期支付品牌都鎖定韓國推出優惠。JCB推出各式韓國優惠活動，即日起至3月31日，消費滿額享最高20%事後回饋，適用通路包含必逛藥妝店「OLIVE YOUNG」，更有韓國知名餐廳、景點樂園、飯店、免稅店購物等折扣優惠，近期赴韓國旅遊別忘了帶上JCB卡。

去韓國一定要大買特買的美妝店OLIVE YOUNG，活動期間只要持JCB卡，在首爾明洞的6間OLIVE YOUNG門市實體店面，刷卡累積消費金額達200,000韓元，即可享最高20%的事後現金回饋，活動期間每卡回饋上限60,000韓元，方便一站購足所有韓系美妝生活必需品，還可享受高額回饋。