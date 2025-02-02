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新世代歌姬杜娃黎波代言最新香奈兒25包 滿滿紐約風

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
杜娃黎波出任CHANEL 25包款形象代言人。圖／香奈兒提供
杜娃黎波出任CHANEL 25包款形象代言人。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）宣布流行指標的創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）出任CHANEL 25包款形象代言人，並發布全新形象廣告影片。由這位極富藝術天賦的新世代歌姬所擔綱演出、攝影師David Sims掌鏡的形象照和CHANEL 25包款完整形象廣告將於三月亮相。

杜娃黎波解說：「形象廣告傳遞出能夠自在行動與表達自我的自由態度，以及隨時準備好的行動力。氛圍既強烈卻不失輕鬆，最重要的是讓人感受到快樂。這也是我希望透過演藝工作傳遞的精神，讓我立刻感受到深刻的共鳴。」帶有復古懷舊氣息的全新形象廣告影片，由曾入圍葛萊美獎項的導演Gordon von Steiner所執導，以充滿活力的音樂錄影帶為靈感，捕捉杜娃黎波穿梭曼哈頓繁華街道與攝影棚的紐約一日生活。

在影片中，杜娃黎波三不五時地一直哼唱的是英國樂隊 Fine Young Cannibals 的神曲《她令我瘋狂》（She Drives Me Crazy），輕快的節奏為影片注入活力。「我愛這首歌。它是90年代的金曲，而我一直都很喜歡那個我出生的年代。我也發現自己經常回去看90年代的東西，無論是時尚、音樂或電影，都帶給我很多靈感。而這首歌最能代表那個時代的自由風氣，也讓我進入一種輕鬆有趣、真實而叛逆的情緒之中。紐約真的很適合這種『重拍』能量。」杜娃黎波說道。

在影片中跟隨這位潮流與音樂指標的全新CHANEL 25包，承襲香奈兒經典包款的設計，匯聚菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌符碼，風格大膽且注重機能性。「這個包款讓我愛不釋手。很適合像我這樣經常四處奔走，又喜歡隨身攜帶所有東西的人，我最喜歡它的口袋設計，且包款容量大，可以放各種我喜歡的物品，包含書、太陽眼鏡、一到兩本筆記本，甚至還能放我的水晶。它就是一個完美的日常包款！」杜娃黎波說。CHANEL 25 包款共推出三種尺寸，能手提也能肩背的設計，輕鬆融入現代女性快節奏的日常。輕量精巧的設計提供多種靈活搭配的可能性，兼具舒適、優雅與極高實用性。

杜娃黎波背CHANEL 25包出席香奈兒2025春夏高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
杜娃黎波背CHANEL 25包出席香奈兒2025春夏高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
CHANEL 25全新形象廣告於紐約曼哈頓拍攝。圖／香奈兒提供
CHANEL 25全新形象廣告於紐約曼哈頓拍攝。圖／香奈兒提供

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