路易威登男士限定頂級珠寶亮相！第二篇章延續大膽設計

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎高訂周期間發表頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」全新第二篇章，在設計上秉持首個篇章的創意發想，以七個主題共50件珠寶的設計重現十九世紀法國的工藝與科學創新之旅，並其中包括一系列針對男士打造的限定頂級珠寶。

從路易威登的星形鑽石切割Elegance優雅主題鑽石頭飾，到點亮此系列第二部分的閃爍黃鑽和各種貴重寶石，新系列延續品牌的法國精神，刻畫與法國國家發展息息相關的女英雄形象；限定系列的男士珠寶則運用鏤空編織的技術，推出包括鑲嵌沙弗萊石的羅盤指南針、懷表和胸針，以具體的手法重現在19世紀品味創造者的珠寶。

《Splendeur華麗》造訪法國宮廷品味的家飾，經典的Monogram花卉以黃金與鉑金構成，彰顯吊墜中央8.69克拉的莫三比克紅寶石。《Phenomenal非凡》融合經典的棋盤格和繽紛色彩，焦點為一枚7.44克拉的LV Monogram Star星型切割哥倫比亞祖母綠。《Elegance典雅》主題的LV Monogram Star星型鑽石切割頭飾和可轉換的設計則是系列的工藝巔峰代表。