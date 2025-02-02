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路易威登男士限定頂級珠寶亮相！第二篇章延續大膽設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《DYNAMISME動力》主題以動感十足的鏤空V字形形成強烈的視覺效果。圖／路易威登提供
《DYNAMISME動力》主題以動感十足的鏤空V字形形成強烈的視覺效果。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎高訂周期間發表頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」全新第二篇章，在設計上秉持首個篇章的創意發想，以七個主題共50件珠寶的設計重現十九世紀法國的工藝與科學創新之旅，並其中包括一系列針對男士打造的限定頂級珠寶。

從路易威登的星形鑽石切割Elegance優雅主題鑽石頭飾，到點亮此系列第二部分的閃爍黃鑽和各種貴重寶石，新系列延續品牌的法國精神，刻畫與法國國家發展息息相關的女英雄形象；限定系列的男士珠寶則運用鏤空編織的技術，推出包括鑲嵌沙弗萊石的羅盤指南針、懷表和胸針，以具體的手法重現在19世紀品味創造者的珠寶。

《Splendeur華麗》造訪法國宮廷品味的家飾，經典的Monogram花卉以黃金與鉑金構成，彰顯吊墜中央8.69克拉的莫三比克紅寶石。《Phenomenal非凡》融合經典的棋盤格和繽紛色彩，焦點為一枚7.44克拉的LV Monogram Star星型切割哥倫比亞祖母綠。《Elegance典雅》主題的LV Monogram Star星型鑽石切割頭飾和可轉換的設計則是系列的工藝巔峰代表。

運用喀什米爾藍寶石打造的《Gravité重力》主題則運用多種鑲嵌與鑽石切割方式形成迷人的幾何線條，《DYNAMISME動力》主題以動感十足的鏤空V字形形成強烈的視覺效果。《Vision願景》主題的項鍊上50.01克拉的重八角形階梯式切割斯里蘭卡黃色剛玉令人目不轉睛。《Victoire勝利》高領項鍊則是以設計和兩枚D IF級的LV Monogram Star星型切割鑽石向巴黎地標艾菲爾鐵塔的工程壯舉致敬。

《Splendeur華麗》主題以法國宮廷品味詮釋紅寶石。圖／路易威登提供
《Splendeur華麗》主題以法國宮廷品味詮釋紅寶石。圖／路易威登提供
《Vision願景》主題項鍊鑲嵌50.01克拉的重八角形階梯式切割斯里蘭卡黃色剛玉。圖／路易威登提供
《Vision願景》主題項鍊鑲嵌50.01克拉的重八角形階梯式切割斯里蘭卡黃色剛玉。圖／路易威登提供
《Victoire勝利》高領項鍊設計向巴黎地標艾菲爾鐵塔致敬。圖／路易威登提供
《Victoire勝利》高領項鍊設計向巴黎地標艾菲爾鐵塔致敬。圖／路易威登提供
《Phenomenal非凡》主題融合經典的棋盤格和繽紛色彩。圖／路易威登提供
《Phenomenal非凡》主題融合經典的棋盤格和繽紛色彩。圖／路易威登提供
喀什米爾藍寶石打造的《Gravité重力》主題。圖／路易威登提供
喀什米爾藍寶石打造的《Gravité重力》主題。圖／路易威登提供

珠寶 鑽石

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