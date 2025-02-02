25春夏巴黎高訂周／VALENTINO新時代 令人頭暈目眩的美

范倫鐵諾（Valentino）在2025春夏巴黎高訂周上發表了由當今創意總監Alessandro Michele接手執掌以來的首個高級訂製服系列共48套服裝。他將主題定調為Vertigineux，意為「頭暈目眩」，以義大利符號學大師艾柯（Umberto Eco）對於「列表」（list）的觀察為出發。包括品牌大使潤娥（Yoona Lim）等人都出席看秀。

簡言艾柯在《無限的列表》（The infinity of Lists）所提到的觀察，人們透過羅列、列舉的方式表達時，往往是有條理但卻混亂的，所羅列之人事物有限其含義又似無限延伸，「這些列舉往往以『等等』結束。這個『等等』營造了一種懸而未決的狀態，指向一種潛在的無限延展，無法被界定或約束」，Alessandro Michele在自述創作理念時解釋，這種未完成的特性會引發「眩暈」的感受，因源自於以「有限」表達「無限」。