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25春夏巴黎高訂周／VALENTINO新時代 令人頭暈目眩的美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO VERTIGINEUX 2025高級訂製時裝秀。圖／Valentino提供
VALENTINO VERTIGINEUX 2025高級訂製時裝秀。圖／Valentino提供

范倫鐵諾（Valentino）在2025春夏巴黎高訂周上發表了由當今創意總監Alessandro Michele接手執掌以來的首個高級訂製服系列共48套服裝。他將主題定調為Vertigineux，意為「頭暈目眩」，以義大利符號學大師艾柯（Umberto Eco）對於「列表」（list）的觀察為出發。包括品牌大使潤娥（Yoona Lim）等人都出席看秀。

簡言艾柯在《無限的列表》（The infinity of Lists）所提到的觀察，人們透過羅列、列舉的方式表達時，往往是有條理但卻混亂的，所羅列之人事物有限其含義又似無限延伸，「這些列舉往往以『等等』結束。這個『等等』營造了一種懸而未決的狀態，指向一種潛在的無限延展，無法被界定或約束」，Alessandro Michele在自述創作理念時解釋，這種未完成的特性會引發「眩暈」的感受，因源自於以「有限」表達「無限」。

這是Alessandro Michele在創作這系列的時候的感受：每一件禮服都是獨一無二、有限的設計，但在他的感受上又彷彿可無限延伸的服裝語彙。而身為創意總監他最終是以透過服裝秀的形式表達這樣的暈眩感：他大膽任意地以跨越時空和文化的方式融合Valentino檔案庫的資訊，以和諧的手法組合了看似無法並存的服裝元素，在極簡的線條中隱藏了極繁的堆疊，在既有的份量感輪廓中疊加更為精緻細膩的裝飾，揉和道當代的細節到中世紀的宮廷風格元素中。而品牌經典的大蝴蝶結和標誌的Valentino Red大紅色也沒有缺席，是備受外媒好評的一季設計。

多套禮服搭配做工繁複的頭套。圖／Valentino提供
多套禮服搭配做工繁複的頭套。圖／Valentino提供
多套禮服搭配做工繁複的頭套。圖／Valentino提供
多套禮服搭配做工繁複的頭套。圖／Valentino提供
本季鞋履與絲襪的細節令人讚嘆。圖／Valentino提供
本季鞋履與絲襪的細節令人讚嘆。圖／Valentino提供
多套長禮服極具份量感。圖／Valentino提供
多套長禮服極具份量感。圖／Valentino提供
轉化當代西裝的設計。圖／Valentino提供
轉化當代西裝的設計。圖／Valentino提供
將柔軟針織打造成大份量感的禮服。圖／Valentino提供
將柔軟針織打造成大份量感的禮服。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Alessandro Michele。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Alessandro Michele。圖／Valentino提供
品牌大使潤娥出席VALENTINO 2025春夏高訂秀。圖／Valentino提供
品牌大使潤娥出席VALENTINO 2025春夏高訂秀。圖／Valentino提供
裝飾垂墜流蘇的鏡框。圖／Valentino提供
裝飾垂墜流蘇的鏡框。圖／Valentino提供
以摺柬蝴蝶結堆疊的份量感禮服長裙。圖／Valentino提供
以摺柬蝴蝶結堆疊的份量感禮服長裙。圖／Valentino提供
VALENTINO VERTIGINEUX 2025高級訂製時裝秀。圖／Valentino提供
VALENTINO VERTIGINEUX 2025高級訂製時裝秀。圖／Valentino提供
裝飾短穗的多色編織套裝搭配荷葉邊女士襯衫。圖／Valentino提供
裝飾短穗的多色編織套裝搭配荷葉邊女士襯衫。圖／Valentino提供

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