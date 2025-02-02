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25春夏巴黎高訂周／VALENTINO新時代 令人頭暈目眩的美
范倫鐵諾（Valentino）在2025春夏巴黎高訂周上發表了由當今創意總監Alessandro Michele接手執掌以來的首個高級訂製服系列共48套服裝。他將主題定調為Vertigineux，意為「頭暈目眩」，以義大利符號學大師艾柯（Umberto Eco）對於「列表」（list）的觀察為出發。包括品牌大使潤娥（Yoona Lim）等人都出席看秀。
簡言艾柯在《無限的列表》（The infinity of Lists）所提到的觀察，人們透過羅列、列舉的方式表達時，往往是有條理但卻混亂的，所羅列之人事物有限其含義又似無限延伸，「這些列舉往往以『等等』結束。這個『等等』營造了一種懸而未決的狀態，指向一種潛在的無限延展，無法被界定或約束」，Alessandro Michele在自述創作理念時解釋，這種未完成的特性會引發「眩暈」的感受，因源自於以「有限」表達「無限」。
這是Alessandro Michele在創作這系列的時候的感受：每一件禮服都是獨一無二、有限的設計，但在他的感受上又彷彿可無限延伸的服裝語彙。而身為創意總監他最終是以透過服裝秀的形式表達這樣的暈眩感：他大膽任意地以跨越時空和文化的方式融合Valentino檔案庫的資訊，以和諧的手法組合了看似無法並存的服裝元素，在極簡的線條中隱藏了極繁的堆疊，在既有的份量感輪廓中疊加更為精緻細膩的裝飾，揉和道當代的細節到中世紀的宮廷風格元素中。而品牌經典的大蝴蝶結和標誌的Valentino Red大紅色也沒有缺席，是備受外媒好評的一季設計。
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