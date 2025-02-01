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用咖啡迎接開工日 momo推「開工優惠咖啡指南」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

歡樂的春節年假進入倒數，周一台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網看準，回到工作崗位的第一天總是特別需要能量，對多數上班族而言，一杯咖啡就是迎接挑戰的最佳拍檔，在2月3日起至2月15日推出《開工大吉好食日》活動，集結星巴克、UCC、雀巢、湛盧、cama café等超過5,000項咖啡與美食飲品，限時五折起，幫助消費者快速切換回工作頻道，把放假魂一秒喚醒，滿血復活！

根據國際咖啡組織（ICO）數據，台灣人每年喝掉超過28.5億杯咖啡，可見咖啡已成為多數人日常生活的一部分。對於剛結束春節假期的上班族來說，提振精神、找回工作狀態，一杯咖啡無疑是最可靠的夥伴。

momo預估，隨著開工需求爆發，首周咖啡銷售成長將飆破100%。根據過往銷售數據，隨沖隨飲且價格實惠的「即溶咖啡」最受上班族青睞，占銷售比例約35%；而講究生活質感的消費者則偏愛「濾掛式咖啡」與「咖啡豆」，在細細沖泡的過程中享受片刻的寧靜與放鬆。此外，瓶裝、罐裝咖啡及膠囊咖啡，則是許多加班族與忙碌生活者的能量來源。無論你喜歡哪種咖啡風味，momo都想在這個開工季，用滿滿的咖啡選擇為你的每一天注入活力與好心情！

除了滿足咖啡愛好者的多元需求，momo表示，《開工大吉好食日》活動期間，指定飲食商品單日累積消費滿3,000元，即可登記抽Acer筆電，還有mo幣回饋及西雅圖咖啡豆等實用好禮。

momo 咖啡 消費

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