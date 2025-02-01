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開工前動動手指 這5招秒幫LINE瘦身 訊息斷捨離

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新年開工前跟著以下5招做，迅速幫LINE瘦身、維護使用安全。圖／LINE提供
新年開工前跟著以下5招做，迅速幫LINE瘦身、維護使用安全。圖／LINE提供

年假一轉眼進入尾聲，想要清爽迎接開工，就從幾乎天天都會用得到的LINE App瘦身開始做起，以下5招LINE整理小妙招快跟著做！

整理好友/群組清單，刪除幽靈好友

相信大家應該有不少為了工作加的好友，或是為了某個專案而建立的群組吧，年假尾聲特別適合清理掉那些好久都沒有聯絡好友，或已經不會再使用的群組，有需要再加就好。記得要從主頁 > 好友名單 > 顯示全部，就可以分類檢視已經加入的好友、群組、官方帳號，長按想要刪除的好友/群組/官方帳號，選擇刪除/退出群組，即可斷開聯繫。

整理貼圖庫存，常用的往前移

超愛買的貼圖富翁，手邊一定有很久沒用到，或是以前很愛用，但時間久了幾乎忘記它的存在的貼圖，只要從設定 > > 貼圖 > 變更順序/刪除貼圖，就可以快速檢視手邊有的貼圖，把常用、喜歡的往前移，刪除用不到的貼圖，省下手機空間。

清除快取，秒釋出手機空間

工作時經常透過LINE收到的照片、語音訊息、檔案等，幾乎是所有LINE使用者佔用手機空間的最大元兇，快趁開工前把用不到的資料、快取（Cache）內容都刪除，迅速幫LINE瘦身。從設定 > 聊天 > 刪除資料，可優先將不影響使用的快取內容清除，另外，也可以依照照片、影片、語音訊息、其他檔案等分類，個別刪除用不到的聊天室資料。為了避免錯刪、誤刪，現在LINE還提供了「依聊天室刪除資料」的選擇，讓你更容易篩選。

設定定期自動備份聊天記錄

養成定期備份聊天記錄的習慣也很重要，建議開啟自動備份功能，設定 > 聊天 > 備份聊天記錄/備份及復原聊天記錄 > 自動備份頻率，選擇好你所希望的頻率，自動完成備份作業。

確認LINE帳號完整設定

定期確認自己的LINE帳號都有完整設定好電話號碼、電子郵件帳號、密碼，或完成Apple ID或Google帳號認證，確保日常使用更安心，更換裝置時也會更加順利。

整理好友名單。圖／LINE提供
整理好友名單。圖／LINE提供
刪除快取，快速釋出手機空間。圖／LINE提供
刪除快取，快速釋出手機空間。圖／LINE提供
整理貼圖庫存。圖／LINE提供
整理貼圖庫存。圖／LINE提供
自動備份聊天記錄。圖／LINE提供
自動備份聊天記錄。圖／LINE提供

LINE 語音 貼圖

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