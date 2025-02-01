十大灰塵系家電 你家有幾個？

買了卻閒置！這些家電你也買過嗎？

每到歲末年終，大掃除時總會發現家中堆滿了各種「閒置家電」。不論是尾牙抽中的小家電，還是跟風購入的熱門商品，當初看似實用，但隨著熱潮退卻，這些家電往往默默地被擺放在角落裡，成了家中的「隱形擺設」。

《網路溫度計DailyView》在2020年時透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十大灰塵系家電，前三名由烤箱、氣炸鍋和咖啡機拿下。（延伸閱讀：大掃除才見一次！10大無用「灰塵系家電」你家肯定也有）

隨著科技進步，各式家電層出不窮，但並非每一樣都能成為生活中的得力助手，反而淪為積灰的擺設。《網路溫度計DailyView》再次調查，近兩年來備受討論的「灰塵系家電」榜單出爐！快來看看，你家是不是也有閒置家電。

No.10 熱壓機、鬆餅機

這類專為特定料理設計的小家電，堪稱是衝動購物的代表。熱壓機和鬆餅機雖然能輕鬆製作早餐，但使用場景其實非常有限。剛開始購買時，許多人會熱衷嘗試各種創意食譜，但清潔過程繁瑣，加上容量小，使用幾次後往往就被打入冷宮。許多網友分享使用經驗表示，「被三明治機燒過一陣子，後來冷靜之後就繼續用烤箱了」、「都是用沒幾次就收進廚櫃的東西」、「全程要在旁邊操作，而且每次要清理」、「熱壓機只能塞一點點料」。

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廚餘機以環保和減少垃圾為賣點，主打解決處理家庭垃圾的煩惱，尤其在環保風潮盛行時，一度備受青睞。不過在實際使用後，廚餘機的高昂價格和維護成本成為最大的門檻，加上操作繁瑣，便利性大打折扣。部分網友也發現，廚餘機的使用過程容易產生異味，且對於廚餘量較少的小家庭而言並不實用，「特地花錢處理要丟掉的東西覺得有點太閒」、「油脂會積存在水管裡」、「不如買台小冷凍櫃把垃圾冰起來」。

No.8 洗臉機

洗臉機曾經是美容界的明星產品，特別在網紅帶貨推廣下，吸引許多人爭相購買使用。這類產品看似能提升清潔效率，但過度依賴洗臉機可能會傷害皮膚，加上機器本身的刷頭需要頻繁清洗，否則容易滋生細菌。很多人買回家後，剛開始每天使用，隨著新鮮感逐漸消退，頻率從每天一次降到每週一次，最後直接擱置一旁，「用沒幾次就轉賣掉」、「好用是好用，但我買了懶得用」、「把錢省下來買保養品比較實際」、「感覺洗完臉還要洗機器很麻煩」。

No.7 掛燙機、電熨斗

示意圖／unsplash

傳統熨斗需要搭配燙衣板，對於租屋族或小宅住戶來說不太方便，因此體積小、方便收納的掛燙機收穫關注。此外，相較起極高溫的傳統熨斗，掛燙機是利用蒸汽原理讓衣服軟化，透過拉扯、撫平等動作讓皺褶變得平滑，因此安全性高，也不易烙下熨斗印，或出現燒焦衣物的問題。不過許多人卻表示，小型掛燙機水箱容量有限，需要頻繁加水，且熨燙效果並沒有達到預期，對於厚重的布料或嚴重皺褶幾乎無能為力，認為還是傳統熨斗更為實用，「不好用，不夠熱，只有出差有用」、「同樣的價格還是買熨斗比較實際」、「手一直舉酸得要命，根本沒有快速燙平這回事」。

No.6 移動式水冷氣、水冷扇

夏天炎熱時，水冷扇比空調省電，也比風扇易降溫，因此吸引了不少消費者目光。不過，這類產品在高濕度環境下降溫效果有限，也僅限於局部冷卻，無法像冷氣一樣降低大空間的溫度。此外，水冷扇的水箱需要定期清理，否則容易滋生細菌和黴菌，產生異味，讓網友們忍不住吐槽，「買了1000000%會後悔」、「完全不冷，還因為濕度提高更不舒服」、「馬上就退貨了」、「買這個等於還要再買一台除濕機」。

No.5 充電式吸塵器

充電式吸塵器憑藉輕便和無線的優勢，曾一度成為熱門家電。不過，許多消費者在使用過後發現，它的吸力較弱，難以徹底清潔地毯或縫隙中的頑固灰塵，而電池續航時間又經常不足，無法處理大範圍清掃，「我天天晚上使用，不到半年續航力大幅降低」、「我最終還是買有線的吸塵器，而且重量還要輕，清洗方便」、「如果你家裡很大，建議還是買有線的吧」。隨著掃拖機器人的普及，能自動完成清潔任務的特性，更是贏得了消費者青睞，讓充電式吸塵器逐漸失去了市場優勢。

No.4 捕蚊燈

夏天處處都是蚊蟲，許多人無法忍受晚上睡覺時一直被蚊子的「嗡嗡聲」干擾美夢，於是買來捕蚊燈放在房內，想除掉蚊蟲。不過長期使用下來，許多人發現捕蚊燈確實能夠吸引蚊蟲，但捕蚊範圍有限，無法徹底解決問題，「捕蚊燈如果吸引了又沒電到就反效果了」、「捕蚊燈就一開始有用而已，之後就電不太到了」、「電蚊香比較有用」。值得注意的是，許多醫師曾提醒捕蚊燈燈管會發出紫外線A（UVA），長期曝露其中容易對皮膚健康造成影響，甚至有罹患皮膚癌的可能，建議大家還是與捕蚊燈保持適當距離。

No.3 跑步機、健身車

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

許多人在過年期間大吃大喝，年後立下健身目標，打算買台跑步機、健身車在家裡運動。相信大家在剛購入的時候都滿腔熱血，但隨著新鮮感消退，使用頻率急劇下降，讓這些運動器材逐漸被冷落，因此許多網友建議還是先養成運動習慣再購入，「1個月內就變衣架了」、「先養成習慣再考慮要不要買」、「買一台的錢，運動中心跑到吐，還花不完」。此外，這些器材雖然提供居家健身的便利，但體積龐大，噪音問題也讓住公寓的消費者有所顧慮，因此降低使用頻率。

示意圖／unsplash

許多人花大錢買下按摩椅或按摩儀器，期待回家後就能擁有頂級SPA般的舒適生活，但現實往往不如人意！按摩椅體積龐大，不僅佔據空間，還可能因與居家裝潢風格不搭，而顯得格外突兀。當你決定要清理或轉手時，又因重量和體積大造成困擾。至於按摩儀器，雖然輕便攜帶，但需要手動操作，且放鬆效果遠不及專業按摩，也逐漸被冷落，「覺得出去給別人按，比按摩椅有用」、「不要買，買了會變置物架」、「要考慮家裡的閒置空間 」。

No.1 洗碗機、烘碗機

示意圖／pixabay

洗碗機被譽為「拯救婚姻的三機之一」，可以有效解決夫妻之間家務分配的問題。不過，對於單身族或小家庭而言，洗碗機和烘碗機反而顯得累贅。使用前還需先清理碗盤上的殘渣，並仔細排放餐具，加上漫長的洗滌時間與高耗電量，讓一些家庭認為手洗、擦乾反而更省事，「覺得對小家庭來說很多餘」、「開烘碗機浪費電不如晾乾就好」、「耗水耗電」、「洗碗機還要沖乾淨才能放進去，乾脆洗完就好」。然而，洗碗機也有不少忠實擁護者，特別是大戶型家庭或繁忙的上班族，強調洗碗機雖然耗時長，但絕對洗得乾淨，用過就真的回不去了。在眾多網友的議論爭執下，帶動網路聲量衝高，讓洗碗機、烘碗機名列「灰塵系家具」冠軍。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年1月22日至2025年1月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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