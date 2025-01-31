吳寶春麵包藏硬物...消費者咬到「差點斷牙」 店家急發聲明道歉

以桂圓酒釀麵包聞名的吳寶春麵包店，傳出食安爭議，有高雄消費者指控在麵包吃到硬塊，疑似透明的壓克力碎片，驚呼「牙齒差點斷掉」。吳寶春麥方店獲悉此事，今晨緊急發出聲明致歉，坦承因作業疏失導致塑膠異物掉入麵包中，除了第一時間向該名顧客表達關切與歉意，也會持續慰問顧客的健康狀況。

該名消費者日前在threads平台發文指出，在吳寶春麥方店購買了一款草莓麵包，吃到一半時，突然咬到一塊硬物，讓他嚇一跳「咬到當下以為牙齒斷掉，還刺到嘴巴的肉」，並說「這麼貴的麵包，竟然被我遇上了，牙齒差點斷掉，刺刺的，好像是壓克力碎片，問問官方要怎麼處理好了」。

貼文一出，掀起網友熱議。許多網友聯想吳寶春陷入「統獨麵包」爭議，網友說「他的麵包中國人都不吃」、「92共識麵包，送我都不要」、「現在還有人吃吳寶春，也算是勇者了」、「舔中牌自己愛買囉」。原PO說，「沒特別去查店家是舔中不舔中，還是什麼92共識，我只是久違的買個麵包而已」。有網友留言力挺，「連麵包都可以扯到政治，留言看了好無言」、「吃到麵包也可以搞意識形態，嘖嘖」。也有網友呼籲可向衛生局檢舉食安問題、或向消保官申訴。

針對消費者吃到摻有異物的麵包在網路上發酵數日，對此，吳寶春麥方店得知此事後，今天凌晨發聲明對疑似塑膠異物掉入麵包一事表達歉意，並坦承因作業疏失，以致疑似塑膠異物掉入夢幻草莓麵包，造成一名顧客受傷，除了在第一時間向該名顧客表達關切與歉意，也會持續慰問該名顧客的健康。