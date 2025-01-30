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春節連假何處去 新竹縣推出「5香」深度旅遊路線

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣長楊文科帶領主持人許效舜、威廉漫步湖口老街，並在老戲院改建而成的餐廳大啖客家菜。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科帶領主持人許效舜、威廉漫步湖口老街，並在老戲院改建而成的餐廳大啖客家菜。圖／新竹縣政府提供

今天是大年初二，新竹縣政府建議新春連假期間到竹縣走春、旅遊，有多個選項，感受以味道為主軸的「新竹走走」旅遊品牌，包括有海風香的「新豐湖口走走」、桂竹香的「芎林走走」、木炭香的「寶山峨眉走走」、咖啡香的「關西走走」及月桃香的「尖石走走」5條路線，兼具趣味與文化。

縣府交旅處表示，「新豐湖口走走」探訪新豐紅樹林秘境「龍貓隧道」及紅毛港區，接著走訪湖口老街回顧台灣第一條鐵路的文化遺址，並可前往由沒落木炭場轉型成的循環木材場，了解廢棄木材枝幹透過古法炭窯燒製後，收集煙霧可製成環保清潔劑，木炭也能成為景觀藝術品。

「芎林走走」可參拜文林閣，這也是現今全台最大的文昌廟，祈求文昌帝君的庇佑，接著前往文林村的紙寮窩，認識當地過往造紙業歷史，並透過專業講師引導，體驗親手將桂竹纖維經過一道又一道工序，製成手抄紙的樂趣。

「寶山峨眉走走」拜訪北台灣僅存的手工木炭窯「木炭的家」，當地以相思樹為原料，從備料到出窯耗時3個月，製作出無煙又耐燒的高品質木炭。也可造訪峨眉的新竹縣第一家製茶工廠「富興茶廠」，茶廠已有超過百年歷史，現在以茶葉文化館的方式提供遊客觀賞歷史建築與茶葉製造過程。

「關西走走」直進馬武督咖啡莊園，了解馬武督如何從礦業沒落、人口外移的困境，成功將社區轉型為全台第一家農民自籌的咖啡合作社，從種植到銷售一手包辦，除可品嘗各種風味的咖啡，還能體驗像爆米花一樣刺激的烘豆過程。

「尖石走走」前進尖石山上最「香」的那羅部落，這裡栽種了超過40種的香草，在那羅溪畔旁的月桃步道上，有10多種品種的台灣原生植物月桃，那山月桃工坊不僅有許多由月桃加工而成的精油、純露等保養品，還能親自體驗月桃精油蒸餾的過程，來一趟享受山林間香草芬芳的旅行。

交旅處也提醒，過年期間民眾走春旅遊，請事先聯繫確認營業時間，以免撲空。

「尖石走走」體驗採摘、清洗月桃葉。圖／新竹縣政府提供
「尖石走走」體驗採摘、清洗月桃葉。圖／新竹縣政府提供

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