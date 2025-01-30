盤點人氣泰星Apo、Bright、Gulf造型魅力解析三方PK了

亞洲大眾文化中，除了日本與韓國之外，強調陰性、甜美、BL的泰國也是快速興起的「星勢力」，並持續受到精品青睞。今天且來回顧三位近年大熱泰星Gulf、Apo、Bright，觀察三人星路、更有造型PK，同時令人意外發現：原來三人都有180+公分以上身高跟俊俏長相，難怪獲得粉絲們熱情支持！

小標：清秀斯文大眼 Gulf「泰」吸睛

本名Kanawut Traipipattanapong的Gulf，最早是因BL劇《與愛同居》一戲成名。身高185公分、射手座的他今年27歲，並在2024年6月成為GUCCI的泰國品牌大使，至稿件發出為止、其IG帳號「gulfkanawut」坐擁500萬粉絲，但過往他已與GUCCI頻頻合作，在社群帳號上不時可見到GUCCI經典的GG Logo、綠紅綠Web織紋出現在Gulf身上服裝或配件細節。

而Gulf不只在第一波被GUCCI宣佈成為品牌大使時以牛仔風大秀GUCCI老花Logo旅行袋，之後像是穿上GUCCI 2024春夏閃亮的水鑽水手服風格大翻領，又或是最近化身度假風型男、展示2025蛇年系列包款與2025春夏波浪紋古巴襯衫，有神的雙眼、中長髮與斯文氣質，相信就是不少粉絲喜歡Gulf的原因了！

小標：中東油王霸總風？Apo私下根本貓奴反差惹人愛

本名Nattawin Wattanagitiphat的Apo今年30歲，身高181公分、白羊座，並有包含像是《黑幫少爺愛上我》、《最恨最愛》的戲劇作品，並在去年四月成為瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）的全球品牌大使，同時跟上PIAGET的150周年大事件，因此Apo也與PIAGET一同前往中東參加了豪奢風格的高級珠寶晚宴；只見無論是沙灘旁的愜意風、沙漠中跟駱駝自拍（也太羨慕了吧），晚宴時宛如化身中東油王，都讓Apo展現百變造型。

但其實私下的Apo是貓奴、也與寵物飼料品牌時常合作，一旦前往Apo粉絲帳號「apo555」（目前追蹤人數約425萬人），除了不時能看到Apo大秀名表、珠寶、紳士風格，更不難發現他與貓貓一同入鏡。霸總、貓貓，一次滿足兩種願望，難怪Apo人氣持續上升！

小標：英倫騎士風Bright 男孩紳士二合一

最後介紹的則是三位泰星中早在2022年7月就成為Burberry南亞地區第一位大使的Bright！身高183公分、山羊座，又以泰版《流星花園》成為代表作的他，粉絲頁面「bbrightvc」更有多達1779萬位粉絲（呆）！

事實上，這幾年Bright頻繁出現在秀場，穿戴上Burberry搶眼新品，又或是Burberry的戰馬騎士圖騰（EKD）也常出現在Bright的身上、配件。此外，Bright的特質是帶點大男孩的青澀或街頭潮流，但同時也可隨時化身為Dandy紳士，像去年11月他便前往頂級手表愛彼（Audemars Piguet）總部參觀，與重量級潮流藝術家KAWS一同合影，手上也配戴了一Royal Oak皇家橡樹手表；去年12月Bright更出席了中東的Red Sea紅海電影節，以全身西裝搭配寬大反光領片，成為搶眼的亞洲面孔。