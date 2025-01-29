Saint Laurent 2025冬季男裝 陰翳與光潔的流動與並存

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
巴黎男裝周期間，Saint Laurent發表了2025冬季男裝。圖／Saint Laurent提供
巴黎男裝周期間，Saint Laurent發表了2025冬季男裝。圖／Saint Laurent提供

巴黎時裝周期間，法國時尚老牌Saint Laurent發表了2025冬季男裝，大秀於巴黎證券交易所、現為皮諾私人美術館的一樓舉辦，在創意總監Anthony Vaccarello主導下合計發表37套男裝，並展現巴黎左岸陽剛與陰柔並存的浪漫、陰翳與流動。

西裝外套外搭的翻領皮夾克、皮革長大衣、超長過膝的皮靴，疊加出一種嚴肅、法式、貌似規矩卻又不按常理的顛覆。披在寬大西裝外華麗的羽毛，像男子隱藏的、陰性的熱情。模特兒行走在秀場中時，則宛如幕又一幕巴黎的夜行舞會，任光暈渲染成了霓虹。

略微寬大的剪裁實際穿戴時所呈現的飄逸與空氣感，一度讓服裝面料如奶油般柔軟而流動。寬版成套的雙排扣西裝時而搭配了高領毛衣、襯衫與領帶，並有著1990年代象徵陽剛的硬挺墊肩結構，但柔軟面料所帶來的軟黏，卻在無形中傳遞出了Saint Laurent品牌DNA之一的「性別流動」，而這也正是創意總監Anthony Vaccarello所欲表達的感受，藉此向身兼穩重文學才子、追求新奇體驗唯美主義的Yves Saint Laurent先生致意。

關於陰翳與光潔、寬闊與纖細、硬派與柔美的二元矛盾與並存同時也存在大秀場地：皮諾私人美術館（Bourse de Commerce）之中，兩側迴旋樓梯內的新藝術風格黑色鐵件與手工木地板、安藤忠雄的清水模與匯以360度插畫的圓弧穹頂。靜置於手工木地板表面上一盞又一盞浮誇至極的水晶吊燈，像是上下翻轉般，讓白晝與黑夜逆行顛倒，並向品牌曾在1975至2001時曾在巴黎Intercontinental Hotel發表高級訂製服的過往歷史呼應。

第34套造型選用窄版雙排扣、超長過膝皮靴，對比上模特兒的偏白色皮膚，流露出陰柔的中性氣質。圖／Saint Laurent提供
第34套造型選用窄版雙排扣、超長過膝皮靴，對比上模特兒的偏白色皮膚，流露出陰柔的中性氣質。圖／Saint Laurent提供
寬大的雙排扣西裝、皮衣長外套、硬挺的墊肩，頗有1990年代的男裝神髓。圖／Saint Laurent提供
寬大的雙排扣西裝、皮衣長外套、硬挺的墊肩，頗有1990年代的男裝神髓。圖／Saint Laurent提供
靜置於地面的大型水晶吊燈，其實是一段過往Saint Laurent高訂男裝的歷史。圖／Saint Laurent提供
靜置於地面的大型水晶吊燈，其實是一段過往Saint Laurent高訂男裝的歷史。圖／Saint Laurent提供
超長皮靴、雙排扣西裝與寬版翻領皮夾克的組合，呈現一種男裝元素的流動、錯置與自由。圖／Saint Laurent提供
超長皮靴、雙排扣西裝與寬版翻領皮夾克的組合，呈現一種男裝元素的流動、錯置與自由。圖／Saint Laurent提供

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