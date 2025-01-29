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正紅或Barretta金？義式風開春推薦小資輕奢鞋包這裡買
2025農曆年期間，義大利時尚品牌TOD’S推出了新年限定系列鞋包以及2025 Barretta系列，前者以討喜的大紅色呈現熱情暖心，後者則以簡約風格結合五金設計，推薦了低調內斂風格的義式日常時尚單品。
聚焦於節慶新年大紅色的TOD’S 2025新年限定下列，其中紅色大豆豆鞋休閒便鞋具有大顆粒的底部「豆豆」設計、穿脫方便，可能為室內便鞋或休閒鞋履；另一雙T Vintage紅色休閒鞋則更加貼近運動風格，以厚底、紅色鞋後跟與金色TOD’S字樣，將輕奢藏在細節處；同系列另有一顆T-Timeless紅色小型肩背包同樣具備紅金配色，閃耀開運。
Barretta則為義大利文中女性的小髮夾，是生活中最細微的配件，兼具實用與裝飾性。該系列因此以細長的金屬裝飾成為特色，像是咖啡或黑色的Barretta手提斜背包，具有弧線的幾何輪廓，輕鬆融入日常生活的出遊或每日辦公；後繫帶中跟鞋、中跟鞋、白或黑色的樂福鞋則成為小女人或瀟灑女孩的走跳鞋品，男士則也有咖啡色皮鞋或黑色豆豆鞋款，以俐落的金色五金裝飾鞋面，恰到好處的設計點綴，讓皮革的柔軟與金屬的光芒，為每一日的生活製造亮點、邁開時尚步伐。
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