快訊

抓到了！竹東三環幫槍擊案1死5傷 4逃逸槍手今晚返台投案

故意還是不小心？女婿開車回家過年竟丟包丈母娘 她焦急衝上高速公路

聽新聞
0:00 / 0:00

正紅或Barretta金？義式風開春推薦小資輕奢鞋包這裡買

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國女演員張婧儀先前配戴了CNY新年系列限定鞋包，展現輕快印象。圖／TOD'S提供
中國女演員張婧儀先前配戴了CNY新年系列限定鞋包，展現輕快印象。圖／TOD'S提供

2025農曆年期間，義大利時尚品牌TOD’S推出了新年限定系列鞋包以及2025 Barretta系列，前者以討喜的大紅色呈現熱情暖心，後者則以簡約風格結合五金設計，推薦了低調內斂風格的義式日常時尚單品。

聚焦於節慶新年大紅色的TOD’S 2025新年限定下列，其中紅色大豆豆鞋休閒便鞋具有大顆粒的底部「豆豆」設計、穿脫方便，可能為室內便鞋或休閒鞋履；另一雙T Vintage紅色休閒鞋則更加貼近運動風格，以厚底、紅色鞋後跟與金色TOD’S字樣，將輕奢藏在細節處；同系列另有一顆T-Timeless紅色小型肩背包同樣具備紅金配色，閃耀開運。

Barretta則為義大利文中女性的小髮夾，是生活中最細微的配件，兼具實用與裝飾性。該系列因此以細長的金屬裝飾成為特色，像是咖啡或黑色的Barretta手提斜背包，具有弧線的幾何輪廓，輕鬆融入日常生活的出遊或每日辦公；後繫帶中跟鞋、中跟鞋、白或黑色的樂福鞋則成為小女人或瀟灑女孩的走跳鞋品，男士則也有咖啡色皮鞋或黑色豆豆鞋款，以俐落的金色五金裝飾鞋面，恰到好處的設計點綴，讓皮革的柔軟與金屬的光芒，為每一日的生活製造亮點、邁開時尚步伐。

TOD'S新年限定T Vintage紅色休閒鞋，34,100元。圖／TOD'S提供
TOD'S新年限定T Vintage紅色休閒鞋，34,100元。圖／TOD'S提供
TOD'S 白色後繫帶中跟鞋，35,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S 白色後繫帶中跟鞋，35,500元。圖／TOD'S提供
Barretta為TOD'S全新系列，原文為義大利文中女性的小髮夾，也像是是生活中細微的配件，但兼具實用性與時髦造型。圖／TOD'S提供
Barretta為TOD'S全新系列，原文為義大利文中女性的小髮夾，也像是是生活中細微的配件，但兼具實用性與時髦造型。圖／TOD'S提供
TOD'S新年限定T Timeless紅色小型肩背包，69,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S新年限定T Timeless紅色小型肩背包，69,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 棕色手提斜背包，45,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S 棕色手提斜背包，45,500元。圖／TOD'S提供
TOD'S新年限定紅色款大豆豆鞋，29,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S新年限定紅色款大豆豆鞋，29,900元。圖／TOD'S提供

義大利 黑色

延伸閱讀

這波必收！藝術家聯名限量蛇年生肖酒禮 錯過再等12年

小朋友會瘋掉！31冰淇淋攜手「湯姆貓與傑利鼠」！新年限定甜點系列登場

大江購物中心2024業績創新高 啟動疫後最大規模改裝

TOD’S 2025蛇年包鞋選品 火紅上身、暖心走春

相關新聞

有你的名字嗎？IKEA大台北4店初一至初五推春節限定優惠　指定姓名卡友可免費加菜

大家身邊都有幾位菜市場名的親友，像是「家豪」、「淑芬」在台灣常見名字名單中蟬聯榜首超過10年，IKEA大台北地區4間分店...

正紅或Barretta金？義式風開春推薦小資輕奢鞋包這裡買

2025農曆年期間，義大利時尚品牌TOD’S推出了新年限定系列鞋包以及2025 Barretta系列，前者以討喜的大紅色...

連5年搶頭香！全聯福袋300元起抽保時捷電動車 首日「這款」最熱賣

大年初一買福袋迎接整年好彩頭，全聯蛇年推出近16萬個福袋，總獎額超過1,200萬元，最大獎共祭出5台豪華電動車，吸引民眾...

賈永婕化身最美舞獅101熱鬧開春 加碼一日店長曬親民

新春伊始，台北101購物中心、微風百貨都在大年初一推出新春活動，其中賈永婕董事長同框吉祥物「DAMPER BABY」成一...

遠東SOGO春節福袋抽機票！福袋10分鐘完排初二初三再續

大年初一，遠東SOGO台北店推出指定福袋抽獎活動，凡於初一購買指定福袋，即可抽出台北米蘭雙人來回機票，同時SOGO忠孝館...

25春夏巴黎高訂周／香奈兒慶110周年 JENNIE、GD都來了

香奈兒2025春夏高級訂製服大秀昨日於巴黎大皇宮（Grand Palais）正廳（Nave）舉行。場景設計師Willo ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。