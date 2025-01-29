有你的名字嗎？IKEA大台北4店初一至初五推春節限定優惠　指定姓名卡友可免費加菜

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）1月29日至2月2日推出新春限定卡友加菜活動，符合活動指定條件即可至IKEA免費兌換餐點。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）1月29日至2月2日推出新春限定卡友加菜活動，符合活動指定條件即可至IKEA免費兌換餐點。圖／IKEA提供

大家身邊都有幾位菜市場名的親友，像是「家豪」、「淑芬」在台灣常見名字名單中蟬聯榜首超過10年，IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）於1月29日至2月2日推出新春限定優惠，宜家卡卡友只要符合指定的「菜市場名」或「大眾姓氏」，於命名日當天在IKEA瑞典餐廳不限金額消費，並於結帳時出示身分證件即可免費兌換指定餐點，包含松露白醬雞肉千層麵、瑞典烤肉丸、薄脆雞翅、宜家經典薯條等，快相揪親朋好友到IKEA走春吃美食。

IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）推出新春限定卡友加菜活動，凡符合活動指定的菜市場名，像是家豪、志豪、淑芬、秀美、志明等30個名字，或是姓氏為陳、王、林、劉、李、張等15個姓氏，1月29日至2月2日宜家卡卡友於命名日當天在IKEA瑞典餐廳不限金額消費，結帳時出示個人姓名憑證，核對後即可免費兌換。每天針對不同姓名都有不同的限定加菜品項，每人每卡每日限兌換一份，大年初一指定菜品兌換時間為中午12點至晚上8點，初二至初五指定菜品兌換時間則為中午11點至晚上8點，每日菜品數量有限，送完為止。

新春假期少不了三五好友一起逛街、吃美食，IKEA推出新春限定超值優惠餐，「新春開運餐」包含肉質鮮嫩的8盎司肋眼牛排佐松露白醬、IKEA經典必吃的瑞典肉丸10顆、酥脆滿分的鄉村烤半雞，共3份主餐加上冷飲3杯優惠價799元（原價948元）。詳細優惠活動可上IKEA官網（https://reurl.cc/96yLmn）查詢。

IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）1月29日至2月2日推出新春限定卡友加菜活動，快找找看有沒有你的名字。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）1月29日至2月2日推出新春限定卡友加菜活動，快找找看有沒有你的名字。圖／IKEA提供

IKEA 瑞典 菜市場名

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