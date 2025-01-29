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連5年搶頭香！全聯福袋300元起抽保時捷電動車 首日「這款」最熱賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大年初一全聯福袋開賣首日，一早吸引許多民眾排隊搶購試手氣。圖／全聯福利中心提供
大年初一全聯福袋開賣首日，一早吸引許多民眾排隊搶購試手氣。圖／全聯福利中心提供

大年初一買福袋迎接整年好彩頭，全聯蛇年推出近16萬個福袋，總獎額超過1,200萬元，最大獎共祭出5台豪華電動車，吸引民眾買單試手氣拼大獎。

今早全聯大安延吉門市今早依舊吸引許多民眾排隊購買蛇年福袋，排到第一位的民眾姜先生，已經連續5年搶到頭香，在除夕晚間10點就帶著愛犬到現場排隊，今年有換車計畫，特別鎖定有多組抽獎序號的4,900元紅色行李箱福箱，希望能抽中保時捷電動車大獎。

全聯預期福袋開賣首日約可售出8～9成，全聯小時達同步線上販售福袋，1.5小時熱賣近千個，本次線上銷售人氣福袋為「bodum哥本哈根保溫瓶」銷量最高，其次為「bodum鬆餅機」也廣受線上消費者歡迎。

蛇年為全聯推出福袋以來，最大獎項電動車數量最多的一次，共5台豪華電動車，包含2台價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及3台市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，還有中華航空台北-帛琉/峴港/宿霧（3選1）單人來回機票，獎項豐富，抽總計777個優質好禮，等你來試手氣。

蛇年福袋將在2月27日晚間8：00全聯八點檔直播節目中，於全聯官方指定數位平台直播開獎，福袋數量有限，售完為止，快把握時間迎福氣，線上線下購買都有機會將豪華電動車開回家。

大年初一民眾排隊買全聯福袋，不少人鎖定蛇年生肖偶袋，可愛模樣帶來好運兆。圖／全聯福利中心提供
大年初一民眾排隊買全聯福袋，不少人鎖定蛇年生肖偶袋，可愛模樣帶來好運兆。圖／全聯福利中心提供
全聯福箱推出萬國通路28吋行李箱，售價4,900元，可獲得17組抽獎序號。圖／全聯福利中心提供
全聯福箱推出萬國通路28吋行李箱，售價4,900元，可獲得17組抽獎序號。圖／全聯福利中心提供

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