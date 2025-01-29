賈永婕化身最美舞獅101熱鬧開春 加碼一日店長曬親民

新春伊始，台北101購物中心、微風百貨都在大年初一推出新春活動，其中賈永婕董事長同框吉祥物「DAMPER BABY」成一日店長，除了麻將互動飆趣味、現場民眾並爭相與賈永婕合照；微風百貨則與北港朝天宮推聯名開運禮，台北7館再有「微風熊」萌萌討喜現身，喜迎2025蛇年開春。

台北101購物中心信義廣場今日早上舉辦了舞龍舞獅儀式，董事長賈永婕親身上陣、披上一襲特製舞服內有101 Logo，不僅於精品店上展現超人氣，更大跳16蹲展現超靈活身手；此後賈永婕董事長再於下午現身89樓觀景台，與吉祥物「DAMPER BABY」大玩麻將三缺一，兩把麻將尺合體更出現101 Logo，讓賈永婕直呼「卡哇伊」！同時現場民眾也爭相與「最美董事長」合作，展現101與賈永婕的超強人氣。

台北101購物中心近日陸續有LV珠寶快閃店、泡泡瑪特等熱門櫃點進駐，同時滿足大眾消費與高級精品的雙重面向。台北101的89樓並開設「夢想高飛特展」，展出包含大谷翔平棒球衣、棒球帽2024世界12強棒球錦標賽中華隊一壘手朱育賢的再見雙殺冠軍手套......等大量球衣、文物，展品總價破1.8億元；台北101之89樓並規劃了《雲端四季．山林之美》主題展，現場陳列友小木屋、楓紅，以及仿似福壽山農場的品味質感露營區，主題展並包含「秋楓隧道」、「蘋果王」等亮點，讓民眾登高遠眺外，也能享受一角落一變化的觀賞拍照與打卡之樂。

微風廣場則是一早10點在董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、董事長特助張怡玲、微風廣場執行店長吳正平一同現身微風廣場復興南路一樓大門，除了以舞龍舞獅伴隨熱鬧擊鼓表演，包含微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京、微風東岸、微風台北車站等7館現場有「微風熊」於現場發送微風廣場與北港朝天宮的「新春聯名開運禮」：一條微風x北港朝天宮的聯名開運手鍊，每館限量75份。