遠東SOGO春節福袋抽機票！福袋10分鐘完排初二初三再續

大年初一，遠東SOGO台北店推出指定福袋抽獎活動，凡於初一購買指定福袋，即可抽出台北米蘭雙人來回機票，同時SOGO忠孝館推出「史努比75周年吉祥迎春」活動，復興館則推出「紙的奇蹟 瓦楞紙雕的藝術之旅」，今日現場早晨並有SOGO高階主管為祥獅進行點睛儀式，現場人氣買氣熱鬧、喜迎新年。

遠東SOGO行政總經理杜金森今日先與高階主管一同熱鬧迎賓，同時並發紅包給排位第一、第二位顧客，表達支持、也歡欣合影。由於樓層福袋的高CP值，不少民眾為搶得好手氣，從昨日傍晚便開始排隊，現場排隊人潮業者估計約上看500人；而過往連續19年SOGO福袋的頭香葉先生今年則位居第二，並以八樓的Apple iPhone 16 128G為目標；而第一名排隊則為新店的鄧先生，目標同樣為Apple iPhone 16 128G，希望能以1,000元福袋博得新年好彩頭。

SOGO忠孝館的每一樓層都釋出50組福袋，須先領取號碼牌、然後按順序進行抽選，各樓樓獎項不同，包含價值六位數家電、iphone 16、黃金都是熱門大獎，其中最熱門之一的八樓現場估計僅約10分鐘就將50組號碼牌領完，展現火熱買氣。

春節期間，SOGO忠孝館在12樓活動會館推出史努比吉祥迎春活動，帶來75周年新春限定快閃店與免費逛六大展區，活動由即日起至2月5日（三）為止，現場推出「史努比新春限量福袋」，每袋500元、限量500袋，內含價值破千元商品，同時可參加環宇旅遊刮刮樂，1月29日（三）與2月1日（六）下午3點還將有史努比玩偶現場可合照、參加有獎徵答，有機會獲得史努比18公分看門狗玩偶乙隻；SOGO復興館的「紙的奇蹟：瓦楞紙雕的藝術之旅 環保紙藝展」則位於9樓中庭，各種台灣特有種/瀕臨絕種動物都在瓦楞紙塑藝術家鍾凱翔巧手下，捕捉到動物們的神韻與輪廓、生動有趣。特展已由即日起展開，直至2月6日（四）為止。