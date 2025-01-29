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25春夏巴黎高訂周／香奈兒慶110周年 JENNIE、GD都來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黃色斜紋軟呢套裝如暖陽般燦爛。圖／香奈兒提供
黃色斜紋軟呢套裝如暖陽般燦爛。圖／香奈兒提供

香奈兒2025春夏高級訂製服大秀昨日於巴黎大皇宮（Grand Palais）正廳（Nave）舉行。場景設計師Willo Perron以無限動能的概念為靈感，將香奈兒雙C標誌化作巨大立體的無限符號圓環造型伸展台，象徵香奈兒高級訂製服邁向第110年的里程碑，也呼應香奈兒創意工作室選擇重新詮釋的色相環色彩組合。

大秀致敬身為色彩藝術家的香奈兒女士，以「色彩」為主題。真絲縐綢材質的睡衣式連身套裝閃爍晨曦微光、如暖陽般燦爛黃色斜紋軟呢套裝、點綴箱型褶飾的淡紫色斜紋軟呢洋裝、手繪刺繡黑白斜紋軟呢套裝、粉橘色大衣內襯紫色緹花洋裝，還有飾以淺粉荷葉邊的金黃色禮服套裝 ··· 從純白、粉嫩色彩、明亮色調、午夜藍與黑色，各種繽紛的顏色依照晝夜輪轉接續亮相，香奈兒創意工作室巧妙玩轉一日光譜上的所有色調，讓人想起香奈兒女士透過前衛激進的方式運用黑色，在時尚界掀起美學革命的大膽精神。

斜紋軟呢、口袋、辮飾緄邊、與襯衫和諧搭配的襯裡和珠寶鈕釦… 這些香奈兒最具代表性的風格符碼也一應俱全。淡紫色斜紋軟呢洋裝的綴箱型褶飾被凸顯出來，黑白斜紋軟呢套裝則讓人聚焦手繪刺繡，有的襯衫與裙子相連，創造絕美的垂墜效果。古銅、粉色、綠色、黃色、皇家藍或紫色緞面襯裡，與斜紋軟呢在材質上的相異形成強烈撞色與活潑對比；小花刺繡、辮飾緄邊則形成搶眼的圖騰。鈕釦以標誌的白水晶製作，並以月亮、太陽與山茶花等圖案不僅出現在鈕扣上，妝點在黑色天鵝絨腰帶上更彷彿將銀河般的夢幻星空穿戴在身上。

長短洋裝交替出現，同樣象徵日夜變化。香奈兒運用細緻的布料營造絕妙的層次比例。飄逸夢幻的風格，飾以刺繡、荷葉邊與褶飾，每款洋裝皆體現高級訂製服繁複精細的工藝。從星塵洋裝、紅色刺繡雪紡洋裝、胸前打褶的鵝黃色雙緞面襯衫式洋裝、天空藍羽絨長斗篷，到白色亮片洋裝搭配香檳金斜紋軟呢大衣：此系列造型融合了豐富的童話故事元素。除了輕盈特性與巧妙的錯視效果，手繪蕾絲與刺繡雪紡在色彩暈染下，營造出彷彿斜紋軟呢的錯覺。香奈兒高級訂製服將夢境與戲劇般的想像化為真實。

名模Lulu Tenney在最後，踩著作曲家Gustave Rudman與Michel Gaubert原創音樂的節奏，身穿壓軸的新娘禮服登場，為110周年的高級訂製服第一場大秀畫上句點。包括品牌大使金珍妮（Jennie）、權志龍（G-Dragon）、韓國女星高允貞、法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等人，以及杜娃黎波（Dua Lipa）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）等一眾品牌好友都出席看秀。

天空藍份量感長斗篷。圖／香奈兒提供
天空藍份量感長斗篷。圖／香奈兒提供
粉橘色大衣內襯紫色緹花洋裝。圖／香奈兒提供
粉橘色大衣內襯紫色緹花洋裝。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使金珍妮出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
胸前打褶的鵝黃色雙緞面襯衫式洋裝。圖／香奈兒提供
胸前打褶的鵝黃色雙緞面襯衫式洋裝。圖／香奈兒提供
香奈兒2025春夏高級訂製服大秀於巴黎大皇宮舉辦。圖／香奈兒提供
香奈兒2025春夏高級訂製服大秀於巴黎大皇宮舉辦。圖／香奈兒提供
名媛凱莉珍娜出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
名媛凱莉珍娜出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
秀場以香奈兒雙C標誌勾勒出的無限符號象徵高級訂製服的無限精彩。圖／香奈兒提供
秀場以香奈兒雙C標誌勾勒出的無限符號象徵高級訂製服的無限精彩。圖／香奈兒提供
綴以小花刺繡的辮飾緄邊形成搶眼的圖騰。圖／香奈兒提供
綴以小花刺繡的辮飾緄邊形成搶眼的圖騰。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使高允貞出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使高允貞出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使權志龍出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使權志龍出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
壓軸登場的新娘禮服。圖／香奈兒提供
壓軸登場的新娘禮服。圖／香奈兒提供
辮飾緄邊斜紋軟呢套裝、與襯衫和諧搭配是香奈兒的經典風格。圖／香奈兒提供
辮飾緄邊斜紋軟呢套裝、與襯衫和諧搭配是香奈兒的經典風格。圖／香奈兒提供
辮飾緄邊斜紋軟呢套裝、與襯衫和諧搭配是香奈兒的經典風格。圖／香奈兒提供
辮飾緄邊斜紋軟呢套裝、與襯衫和諧搭配是香奈兒的經典風格。圖／香奈兒提供
細緻的布料營造絕妙的層次比例與飄逸夢幻的風格。圖／香奈兒提供
細緻的布料營造絕妙的層次比例與飄逸夢幻的風格。圖／香奈兒提供
香奈兒2025春夏高級訂製服大秀於巴黎大皇宮舉辦。圖／香奈兒提供
香奈兒2025春夏高級訂製服大秀於巴黎大皇宮舉辦。圖／香奈兒提供
襯衫與裙子相連，創造絕美的垂墜效果。圖／香奈兒提供
襯衫與裙子相連，創造絕美的垂墜效果。圖／香奈兒提供
紅色刺繡雪紡洋裝。圖／香奈兒提供
紅色刺繡雪紡洋裝。圖／香奈兒提供

洋裝 香奈兒 黑色

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