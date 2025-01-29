蛇年到！屏東海生館展出6種鰻魚祝福「蛇年圓鰻」

蛇年到，屏東海生館推出蛇年特別企畫「我的鰻朋友」，展出與蛇相像的6種鰻魚，祝福民眾「蛇年圓鰻」。另外海生館還推出「我的野鰻朋友」，生肖屬蛇民眾參加夜宿特別優惠，並攜手合作平台推出多項春節優惠套票，體驗豐富多元的海洋生態。

「我的鰻朋友」展出6種鰻類生物，包括鰻鯰、橫帶海龍、管鼻鯙、灰糯鰻等，另外還有館內長年展出，非常受歡迎的花園鰻，帶民眾探索鰻魚的奇妙生態世界。

現場也設計多項活動，包含「鰻天過海」極限眼力大挑戰、線上社群活動「海底鰻步」鰻類魔性舞蹈挑戰、科教活動「鰻慢回家路」化身花園鰻挑戰生存技能，讓孩子們在遊戲中學習海洋知識。

搭配蛇年來臨，屏東海生館推出「我的野鰻朋友」夜宿優惠，只要是生肖屬蛇的民眾，在活動期間參與夜宿海生館體驗活動，並在社群平台分享夜宿的有趣過程，即可獲得蛇年花園鰻鎖圈。