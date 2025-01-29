可甜可鹹韓韶禧8造型盤點了！根本穩坐韓流女神寶座

南韓明星韓韶禧近日網路新聞頻傳，有人其髮型、妝容抨擊她深陷禿頭或化妝NG危機，但如果回顧2024韓韶禧的八套造型不難發現，可成為法式小公主、也可成為街頭風個性少女的她，不僅穩坐韓流氣質女神后座當然不讓，更輕鬆化解網路傳言，姊姊妹妹學著點了！

Look 1 最空靈

12月出席DiorBeauty活動時，以一身法式刺繡小洋裝辣秀美背，夾上甜甜笑容，空靈滿點！

Look 2 最迷妹

2024年一月時，韓韶禧曾出席Dior大秀，並且跟另一位西方天后娜塔莉波曼（Natalie Portman）同框，此時連韓韶禧也變身一日迷妹，真的是太可愛啦！

Look 3 最貴氣

誰說走紅毯一定要小禮服？韓韶禧五月出席坎城影展時，除了穿上兩套小洋裝展現韓式清新，更分別配戴上Boucheron的高級珠寶，堪稱坎城最貴氣！

Look 4 最夏天

2024年8月時，韓韶禧曾經因美妝活動出席巴黎，並在戶外綠地換上兩截式泳裝，頭戴花花圍巾，讓人好像跟她一起去度假啦～

Look 5 最親民

雖然說精品人人愛，但韓韶禧的魅力也自帶強大帶貨力，11月時她曾為平價品牌Giordano拍攝形象廣告，小可愛、內襯毛毛裡的麂皮外套、牛仔褲，簡單、親民，就是韓韶禧的最大魅力！

Look 6 最唯美

韓韶禧10月時曾經發表一組視覺，以寬大白色粗織毛衣，巧秀手上的OMEGA星座系列表款。寬大毛衣竟然不顯胖？這可是韓韶禧獨有的唯美魅力！

Look 7 最個性

前面介紹過韓韶禧的清新、空靈、親民、唯美，但私底下的韓韶禧可是非常有個性的，看看她曾在iG上以黑色小可愛大秀雙手刺青，不顯張揚、反而每一個刺青都像皮膚上的emoji表情符號，也太有個性了吧！

Look 8 最活力