可甜可鹹韓韶禧8造型盤點了！根本穩坐韓流女神寶座

南韓明星韓韶禧近日網路新聞頻傳,有人其髮型、妝容抨擊她深陷禿頭或化妝NG危機,但如果回顧2024韓韶禧的八套造型不難發現,可成為法式小公主、也可成為街頭風個性少女的她,不僅穩坐韓流氣質女神后座當然不讓,更輕鬆化解網路傳言,姊姊妹妹學著點了!

Look 1 最空靈

12月出席DiorBeauty活動時,以一身法式刺繡小洋裝辣秀美背,夾上甜甜笑容,空靈滿點!

Look 2 最迷妹

2024年一月時,韓韶禧曾出席Dior大秀,並且跟另一位西方天后娜塔莉波曼(Natalie Portman)同框,此時連韓韶禧也變身一日迷妹,真的是太可愛啦!

Look 3 最貴氣

誰說走紅毯一定要小禮服?韓韶禧五月出席坎城影展時,除了穿上兩套小洋裝展現韓式清新,更分別配戴上Boucheron的高級珠寶,堪稱坎城最貴氣!

Look 4 最夏天

2024年8月時,韓韶禧曾經因美妝活動出席巴黎,並在戶外綠地換上兩截式泳裝,頭戴花花圍巾,讓人好像跟她一起去度假啦~

Look 5 最親民

雖然說精品人人愛,但韓韶禧的魅力也自帶強大帶貨力,11月時她曾為平價品牌Giordano拍攝形象廣告,小可愛、內襯毛毛裡的麂皮外套、牛仔褲,簡單、親民,就是韓韶禧的最大魅力!

Look 6 最唯美

韓韶禧10月時曾經發表一組視覺,以寬大白色粗織毛衣,巧秀手上的OMEGA星座系列表款。寬大毛衣竟然不顯胖?這可是韓韶禧獨有的唯美魅力!

Look 7 最個性

前面介紹過韓韶禧的清新、空靈、親民、唯美,但私底下的韓韶禧可是非常有個性的,看看她曾在iG上以黑色小可愛大秀雙手刺青,不顯張揚、反而每一個刺青都像皮膚上的emoji表情符號,也太有個性了吧!

Look 8 最活力