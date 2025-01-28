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宋雨琦背FENDI Eyes包俏皮又可愛！毛茸茸小怪獸萌翻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
唐嫣演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
唐嫣演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供

歡慶2025年春節的到來同時也是品牌成立一百週年的里程碑，FENDI特別推出設計搶眼又吸睛的FENDI Eyes限定系列，重新演繹品牌DNA元素，注入節慶與現代氣息。月初才剛剛上市，就有多位時尚藝名人爭相搶搭，包括韓流女團(G)I-DLE的成員宋雨琦、蔡詩芸Dizzy Dizzo、《繁花》女星唐嫣、以及近期熱播劇《永夜星河》女星祝緒丹、男星范少勳、張若昀等人，東已經搶先上身，換上一身節慶喜氣。

FENDI Eyes的大眼睛圖案於 2014 春夏系列首次推出，自此成為 FENDI 深具創意又大膽，讓人愛不釋手的標誌。今年初以俏皮方式重新演繹詮釋品牌極具代表性的「怪獸之眼」設計，靈感最初來自俏皮的FENDI Bag Bugs包袋吊飾。

該系列將FENDI最讓人夢寐以求的經典單品都加上小怪獸可愛的目光作為裝飾，包括Mini Peekaboo和Baguette等備受歡迎的女包上，以精湛的工藝手法重現黑色的典藏復刻款式，Baguette 包還換上全新活潑的粉紅色和黃色皮革新款。而FENDI Roll和Mon Trésor迷你尺寸包款、小包、錢包和名片夾，以黑色、黃色、粉紅色和FF LOGO圖案皮革混合製成，亦採用相同的鑲嵌工藝，奇特的Nano Baguette和包身吊飾為配飾系列增添了更多趣味。

范少勳演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
范少勳演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
宋雨綺演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
宋雨綺演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
宋雨綺演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
宋雨綺演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
祝緒丹演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
祝緒丹演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
蔡詩芸演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
蔡詩芸演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI Eyes限定系列。圖／FENDI提供

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