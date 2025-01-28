25巴黎秋冬男裝周／愛馬仕流暢美打造品味男士完美衣櫥

法國品牌愛馬仕（Hermès）上週末於巴黎耶拿宮發表2025冬季男裝系列時裝秀。在創意總監Véronique Nichanian的主導下，該系列透過流動之美和圓潤線條，完美結合實用性與奢華細節，呈現出簡約高雅且兼具功能性的設計。

整體色調以暗淡的中性色為主，從炭灰色到絳紫色，鉻綠色到古銅色，一系列低調而柔和的色調構成了本季的基礎色彩，點綴血橙色或香草色的光影，猶如撫慰人心的微光為系列增添了一抹活力。各種不同質地的面料以意想不到的方式組合在一起，層次搭配是本系列最引人注目的元素之一。

無論是短款還是長款大衣，寬大的旅行外套，或是充滿賽馬絲綢精神的輕盈夾克，下半身以一種輕鬆隨意的方式搭配緊身剪裁麂皮與皮褲或寬鬆長褲，不僅增添了整體的層次感，更塑造了每套服裝的精準輪廓：厚實的高領毛衣搭配簡潔的外套，展現出保暖與現代感的完美平衡。本季一大亮點是幾款流線型的皮革風衣與毯子飾面的派克大衣。

服裝的多功能性應變成一種穿著者的趣味遊戲，啟發全新穿著方式，例如毛毯化為可拆卸的內襯，口袋隨伸展而移動。短版剪裁、柔軟肩線，以及線條銳利而有力的長褲等經典款式，透過細節煥然一新：雙層前襟外套被拉起、衣領被挺直，有的裝飾鞍皮飾邊、橢圓形牛角鈕扣、手套式縫線、圖案交織於針織中。雪白的羊駝絨與羊絨法蘭絨、天鵝絨、羊皮、漸變的粗花呢與泰迪馬海毛營造出翹到好處的溫暖質氛圍和實穿的保暖度。